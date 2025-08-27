Lotofácil da Independência: apostas para o concurso especial começam nesta quarta-feira (27)

A partir dessa quarta-feira (27), todas as apostas feitas para a Lotofácil serão direcionadas ao concurso especial da Independência. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade.

Para participar do sorteio, basta escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Leva o montante quem acertar entre 11 e 15 deles. Também é possível deixar que o sistema da Caixa escolha os números via opção "Surpresinha".

Assim como nos outros concursos especiais, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números, todo o valor será repartido entre os que acertaram os 14 números, e assim por diante.

Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima ao feriado válida para a Caixa.

Neste ano, os números da Lotofácil da Independência serão sorteados em um sábado, dia 6 de setembro, a partir das 20h.

O concurso é realizado ao vivo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções: