Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lotofácil da Independência: apostas para o concurso especial começam nesta quarta-feira (27)

Prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:08)
Negócios
Imagem de um apostador da lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Shutterstock

A partir dessa quarta-feira (27), todas as apostas feitas para a Lotofácil serão direcionadas ao concurso especial da Independência. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade.

Para participar do sorteio, basta escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Leva o montante quem acertar entre 11 e 15 deles. Também é possível deixar que o sistema da Caixa escolha os números via opção "Surpresinha".

Assim como nos outros concursos especiais, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números, todo o valor será repartido entre os que acertaram os 14 números, e assim por diante.

Na Lotofácil, a aposta mínima (15 números) custa R$ 3,50 e oferece uma chance em 3.268.760 de levar o prêmio principal, conforme a Caixa. Já a aposta máxima (20 números) garante uma em 11 chances, mas o valor aumenta para R$ 54.264.

Veja também

teaser image
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (27/8)

teaser image
Negócios

Aposta única acerta seis dezenas da Mega-Sena e ganhador leva mais de R$ 33 milhões

Quando é o sorteio da Independência?

Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima ao feriado válida para a Caixa.

Neste ano, os números da Lotofácil da Independência serão sorteados em um sábado, dia 6 de setembro, a partir das 20h.

O concurso é realizado ao vivo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de Beberibe divulga edital de concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4 mil

As oportunidades contemplam cargos em todos os níveis de escolaridade

Renato Bezerra
Há 1 hora
Imagem de um apostador da lotofácil
Negócios

Lotofácil da Independência: apostas para o concurso especial começam nesta quarta-feira (27)

Prêmio será de R$ 220 milhões, o maior já registrado na história da modalidade

Redação
Há 1 hora
Rochas ornamentais
Victor Ximenes

Por que esta pequena cidade do Ceará é líder na exportação de pedras de luxo

Uruoca concentra jazidas de quartzito de alta qualidade e responde por mais de um terço das vendas externas do setor no Estado

Victor Ximenes
Há 2 horas
Bandeja de morangos grandes
Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Doceiras oferecem variações do produto para compensar queda nas vendas

Paloma Vargas
Há 2 horas
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio no dia 27 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (27/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 148 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 2 horas
Egídio Serpa

Casa dos Ventos: investimento de R$ 175 bilhões gera dúvidas

Um líder industrial e um executivo de multinacional lembram que será quatro vezes mais do que orçamento do Governo do Ceará

Egídio Serpa
27 de Agosto de 2025
Trabalhador sentado na escada
Delania Santos

Quiet Quitting: o custo invisível do silêncio no trabalho

Delania Santos
27 de Agosto de 2025
Veja as loterias acumuladas desta segunda (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça-feira (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Timemania, Lotofácil e Dupla-Sena acumularam

Redação
26 de Agosto de 2025
Cartelas de Mega-Sena
Negócios

Aposta única acerta seis dezenas da Mega-Sena e ganhador leva mais de R$ 33 milhões

Saiba como participar do sorteio

Redação
26 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2286 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 18,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1107 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 580 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6810, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2906 desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3479, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Corredor do Shopping Iguatemi, que está com 500 vagas de emprego abertas
Papo Carreira

Shopping Iguatemi Bosque oferece mais de 500 vagas de emprego; saiba mais

As oportunidades contemplam diversos segmentos como vestuário, perfumaria, e eletrodomésticos

Redação
26 de Agosto de 2025
Site do Prouni
Papo Carreira

Prouni 2025: prazo de inscrição para lista de espera termina nesta terça-feira (26); veja como fazer

São ofertadas mais de 211 mil bolsas para o segundo semestre

Redação e Agência Brasil
26 de Agosto de 2025
Homem segurando caneta para apostar
Negócios

Concurso 2906 da Mega-Sena sorteia R$ 35 milhões nesta quarta (26)

O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra infraestrutura da APM Terminals no terminal do Pecém, no Ceará, durante embarque e desembarque de cargas
Victor Ximenes

Rota marítima Pecém-Ásia cresce 48% e já leva carne bovina para a China

Desde o início da operação, em janeiro, foram movimentados 32.371 TEUs (contêineres)

Victor Ximenes
26 de Agosto de 2025
Sede da SOP-CE
Papo Carreira

SOP-CE: seleção para cargos com salários de até R$ 8 mil tem inscrições prorrogadas; veja detalhes

São 61 vagas temporárias nas áreas de engenharia, arquitetura e topografia

Renato Bezerra
26 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Casa dos Ventos anuncia investimentos de R$ 175 bi no Pecém

Em vídeo que a empresa está divulgando pelas redes sociais, a empresa do cearense Mario Araripe anuncia o maior Data Center da América Latina

Egídio Serpa
26 de Agosto de 2025
Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo
Negócios

Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo

Montante será destinado ao concurso de Independência

Redação
26 de Agosto de 2025
Carteira
Ana Alves

Do cavalo ao jumento: qual seu tipo de vida financeira?

Ana Alves
26 de Agosto de 2025
Pessoa marcando volante da Mega-Sena com um lápis, várias apostas alinhadas na mesa, foco na atividade de apostar na loteria brasileira, ilustrando loterias do dia com sorteio em 26 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (26/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 35 milhões, da Mega-Sena, o mais alto deles

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Acredite! O Ibama e o agro do Ceará reuniram-se. E abraçaram-se.

O superintendente do Ibama, Deodato Ramalho, sugeriu que a Pecnordeste tenha uma pauta ambiental. E terá. A reunião terminou com aplausos.

Egídio Serpa
26 de Agosto de 2025
Funcionários vendendo peixe no mercado dos peixes. Ele usa EPI e segura peixes vermelhos
Negócios

Agro do Ceará projeta vender 600 toneladas de pescado e água de coco ao Governo para enfrentar tarifaço

O setor é um dos mais prejudicados pelas tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump

Letícia do Vale
26 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Boletim Focus: Inflação em queda, mas cautela com economia

País caminha na direção certa para controlar a inflação, mas enfrenta limitações estruturais e fiscais que seguram o crescimento.

Egídio Serpa
26 de Agosto de 2025
Senhor realizando apostas em frente a parede azul para matéria sobre loterias acumuladas
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda (25/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete acumularam

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto de Lula, Aloísio Mercadante, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin em imagem ao assinar decreto
Negócios

Lula assina decreto para impulsionar indústria; Alckmin vê medida como resposta ao tarifaço dos EUA

O decreto vem em meio ao tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros aplicado pelo presidente dos Estado Unidos, Donald Trump

Redação e Agência Brasil
25 de Agosto de 2025