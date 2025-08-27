Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (27/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 148 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:01)
Negócios
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio no dia 27 de agosto de 2025
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Thiago Gadelha

Caixa Econômica Federal promove seis sorteios nesta quarta-feira (27) para os que desejam tentar a sorte na loteria. 

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Loteria Federal;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete;
  • +Milionária.

Os sorteios da Lotofácil estão suspensos a partir desta quarta-feira, com as apostas direcionadas para o sorteio da Independência, no próximo dia 6 de setembro.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela +Milionária, que sorteia R$ 148 milhões

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta quarta (27/8)

+Milionária: Prêmio de R$ 148 milhões

Acumulada, a +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 148 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Prêmios menores também são pagos para quem acerta de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos, conforme as combinações.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Dupla Sena: Prêmio de R$ 5 milhões

Também acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 5 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar. 

Veja também

teaser image
Negócios

Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo

teaser image
Negócios

Aposta única acerta seis dezenas da Mega-Sena e ganhador leva mais de R$ 33 milhões

Lotomania: Prêmio de R$ 1,6 milhão

A Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 1,6 milhão. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números. 

Loteria Federal 05993-5: Mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

A Loteria Federal sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. A loteria principal é dividida em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

  • Um dos cinco números principais;
  • Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes com a dezena final idêntica à dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;
  • A unidade do 1º prêmio.

Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas.

Quina: Prêmio de R$ 600 mil

Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 600 mil para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Super Sete: Prêmio de R$ 300 mil

A Super Sete está acumulada e pode pagar R$ 300 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Rochas ornamentais
Victor Ximenes

Por que esta pequena cidade do Ceará é líder na exportação de pedras de luxo

Uruoca concentra jazidas de quartzito de alta qualidade e responde por mais de um terço das vendas externas do setor no Estado

Redação
Há 29 minutos
Bandeja de morangos grandes
Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Doceiras oferecem variações do produto para compensar queda nas vendas

Paloma Vargas
Há 29 minutos
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio no dia 27 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (27/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 148 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 41 minutos
Egídio Serpa

Casa dos Ventos: investimento de R$ 175 bilhões gera dúvidas

Um líder industrial e um executivo de multinacional lembram que será quatro vezes mais do que orçamento do Governo do Ceará

Egídio Serpa
Há 1 hora
Trabalhador sentado na escada
Delania Santos

Quiet Quitting: o custo invisível do silêncio no trabalho

Delania Santos
Há 1 hora
Veja as loterias acumuladas desta segunda (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça-feira (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Timemania, Lotofácil e Dupla-Sena acumularam

Redação
26 de Agosto de 2025
Cartelas de Mega-Sena
Negócios

Aposta única acerta seis dezenas da Mega-Sena e ganhador leva mais de R$ 33 milhões

Saiba como participar do sorteio

Redação
26 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2286 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 18,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1107 de hoje, 26/08; prêmio é de R$ 580 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6810, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2906 desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3479, desta terça-feira (26/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Corredor do Shopping Iguatemi, que está com 500 vagas de emprego abertas
Papo Carreira

Shopping Iguatemi Bosque oferece mais de 500 vagas de emprego; saiba mais

As oportunidades contemplam diversos segmentos como vestuário, perfumaria, e eletrodomésticos

Redação
26 de Agosto de 2025
Site do Prouni
Papo Carreira

Prouni 2025: prazo de inscrição para lista de espera termina nesta terça-feira (26); veja como fazer

São ofertadas mais de 211 mil bolsas para o segundo semestre

Redação e Agência Brasil
26 de Agosto de 2025
Homem segurando caneta para apostar
Negócios

Concurso 2906 da Mega-Sena sorteia R$ 35 milhões nesta quarta (26)

O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra infraestrutura da APM Terminals no terminal do Pecém, no Ceará, durante embarque e desembarque de cargas
Victor Ximenes

Rota marítima Pecém-Ásia cresce 48% e já leva carne bovina para a China

Desde o início da operação, em janeiro, foram movimentados 32.371 TEUs (contêineres)

Victor Ximenes
26 de Agosto de 2025
Sede da SOP-CE
Papo Carreira

SOP-CE: seleção para cargos com salários de até R$ 8 mil tem inscrições prorrogadas; veja detalhes

São 61 vagas temporárias nas áreas de engenharia, arquitetura e topografia

Renato Bezerra
26 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Casa dos Ventos anuncia investimentos de R$ 175 bi no Pecém

Em vídeo que a empresa está divulgando pelas redes sociais, a empresa do cearense Mario Araripe anuncia o maior Data Center da América Latina

Egídio Serpa
26 de Agosto de 2025
Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo
Negócios

Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo

Montante será destinado ao concurso de Independência

Redação
26 de Agosto de 2025
Carteira
Ana Alves

Do cavalo ao jumento: qual seu tipo de vida financeira?

Ana Alves
26 de Agosto de 2025
Pessoa marcando volante da Mega-Sena com um lápis, várias apostas alinhadas na mesa, foco na atividade de apostar na loteria brasileira, ilustrando loterias do dia com sorteio em 26 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (26/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 35 milhões, da Mega-Sena, o mais alto deles

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Acredite! O Ibama e o agro do Ceará reuniram-se. E abraçaram-se.

O superintendente do Ibama, Deodato Ramalho, sugeriu que a Pecnordeste tenha uma pauta ambiental. E terá. A reunião terminou com aplausos.

Egídio Serpa
26 de Agosto de 2025
Funcionários vendendo peixe no mercado dos peixes. Ele usa EPI e segura peixes vermelhos
Negócios

Agro do Ceará projeta vender 600 toneladas de pescado e água de coco ao Governo para enfrentar tarifaço

O setor é um dos mais prejudicados pelas tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump

Letícia do Vale
26 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Boletim Focus: Inflação em queda, mas cautela com economia

País caminha na direção certa para controlar a inflação, mas enfrenta limitações estruturais e fiscais que seguram o crescimento.

Egídio Serpa
26 de Agosto de 2025
Senhor realizando apostas em frente a parede azul para matéria sobre loterias acumuladas
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda (25/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete acumularam

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto de Lula, Aloísio Mercadante, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin em imagem ao assinar decreto
Negócios

Lula assina decreto para impulsionar indústria; Alckmin vê medida como resposta ao tarifaço dos EUA

O decreto vem em meio ao tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros aplicado pelo presidente dos Estado Unidos, Donald Trump

Redação e Agência Brasil
25 de Agosto de 2025
Fachada da Prefeitura do Crato
Papo Carreira

Prefeitura do Crato abre seleção com salários de até R$ 7 mil; veja detalhes

As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de setembro

Redação
25 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6809, desta segunda-feira (25/08); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025