Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo

Com prêmio estimado em mais de R$ 220 milhões, o maior montante já acumulado pela Lotofácil segundo a Caixa, os sorteios da loteria estarão suspensos a partir desta quarta-feira (25), e serão destinados ao concurso de Independência que será realizado em 6 de setembro.

O concurso especial de Independência é um dos concursos especiais do calendário organizado pela Caixa Econômica Federal, que são formados pela Dupla Sena de Páscoa, seguido da Quina de São João, e a Mega da Virada.

Assim como essas loterias especiais, a Lotofácil de Independência não acumula, com o prêmio sendo distribuído conforme o número de dezenas sorteadas. As apostas já estão liberadas, e ao escolher quinze dezenas, o apostador já está concorrendo ao valor milionário.

Na Lotofácil da Independência, caso não haja vencedores do prêmio principal, terá o montante distribuído entre aqueles que acertarem de 14 a 11 números.

Quando é o sorteio?

Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima válida para a Caixa.

Neste ano, os números da Lotofácil da Independência serão sorteados no dia 6 de setembro, a partir das 20h.

As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser realizadas até o dia do sorteio, às 19h nas lotéricas ou pela internet, por meio dos canais oficiais da Loterias Caixa.

O concurso é realizado ao vivo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Como apostar na Lotofácil da Independência?

Para apostar, basta escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Na Lotofácil, a aposta mínima (15 números) custa R$ 3,50 e oferece uma chance em 3.268.760 de levar o prêmio principal. Já a aposta máxima (20 números) garante uma em 11 chances, mas o valor aumenta para R$ 54.264,00.