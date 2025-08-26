Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo

Montante será destinado ao concurso de Independência

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:30)
Negócios
Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo
Legenda: Apostas para a Lotofácil Independência custam R$ 3,50
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Com prêmio estimado em mais de R$ 220 milhões, o maior montante já acumulado pela Lotofácil segundo a Caixa, os sorteios da loteria estarão suspensos a partir desta quarta-feira (25), e serão destinados ao concurso de Independência que será realizado em 6 de setembro. 

O concurso especial de Independência é um dos concursos especiais do calendário organizado pela Caixa Econômica Federal, que são formados pela Dupla Sena de Páscoa, seguido da Quina de São João, e a Mega da Virada.  

Assim como essas loterias especiais, a Lotofácil de Independência não acumula, com o prêmio sendo distribuído conforme o número de dezenas sorteadas. As apostas já estão liberadas, e ao escolher quinze dezenas, o apostador já está concorrendo ao valor milionário. 

Na Lotofácil da Independência, caso não haja vencedores do prêmio principal, terá o montante distribuído entre aqueles que acertarem de 14 a 11 números.

Veja também

teaser image
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda (25/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Quando é o sorteio?

Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima válida para a Caixa.

Neste ano, os números da Lotofácil da Independência serão sorteados no dia 6 de setembro, a partir das 20h.

As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser realizadas até o dia do sorteio, às 19h nas lotéricas ou pela internet, por meio dos canais oficiais da Loterias Caixa.

O concurso é realizado ao vivo, no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Como apostar na Lotofácil da Independência?

Para apostar, basta escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Na Lotofácil, a aposta mínima (15 números) custa R$ 3,50 e oferece uma chance em 3.268.760 de levar o prêmio principal. Já a aposta máxima (20 números) garante uma em 11 chances, mas o valor aumenta para R$ 54.264,00.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo
Negócios

Caixa suspende sorteios da Lotofácil a partir desta quarta (27); entenda o motivo

Montante será destinado ao concurso de Independência

Redação
Há 1 hora
Carteira
Ana Alves

Do cavalo ao jumento: qual seu tipo de vida financeira?

Ana Alves
Há 1 hora
Pessoa marcando volante da Mega-Sena com um lápis, várias apostas alinhadas na mesa, foco na atividade de apostar na loteria brasileira, ilustrando loterias do dia com sorteio em 26 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (26/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 35 milhões, da Mega-Sena, o mais alto deles

Carol Melo
Há 2 horas
Egídio Serpa

Acredite! O Ibama e o agro do Ceará reuniram-se. E abraçaram-se.

O superintendente do Ibama, Deodato Ramalho, sugeriu que a Pecnordeste tenha uma pauta ambiental. E terá. A reunião terminou com aplausos.

Egídio Serpa
Há 2 horas
Funcionários vendendo peixe no mercado dos peixes. Ele usa EPI e segura peixes vermelhos
Negócios

Agro do Ceará projeta vender 600 toneladas de pescado e água de coco ao Governo para enfrentar tarifaço

O setor é um dos mais prejudicados pelas tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump

Letícia do Vale
Há 2 horas
Egídio Serpa

Boletim Focus: Inflação em queda, mas cautela com economia

País caminha na direção certa para controlar a inflação, mas enfrenta limitações estruturais e fiscais que seguram o crescimento.

Egídio Serpa
26 de Agosto de 2025
Senhor realizando apostas em frente a parede azul para matéria sobre loterias acumuladas
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda (25/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete acumularam

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto de Lula, Aloísio Mercadante, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin em imagem ao assinar decreto
Negócios

Lula assina decreto para impulsionar indústria; Alckmin vê medida como resposta ao tarifaço dos EUA

O decreto vem em meio ao tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros aplicado pelo presidente dos Estado Unidos, Donald Trump

Redação e Agência Brasil
25 de Agosto de 2025
Fachada da Prefeitura do Crato
Papo Carreira

Prefeitura do Crato abre seleção com salários de até R$ 7 mil; veja detalhes

As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de setembro

Redação
25 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6809, desta segunda-feira (25/08); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2814 – Sorteio de segunda-feira, 25/08; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Apostas para a Lotomania 2814 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3478, desta segunda-feira (25/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2851 de hoje, segunda-feira, 25/08; prêmio é de R$ 4,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2851 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,7 milhões.

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 737 - Sorteio de segunda-feira, 25/08; Prêmio de R$ 250 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 737 em 25/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (25/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Funcionário de fábrica separa carne de aves em recipientes de plástico
Negócios

Quatro países tiram restrições de importação à carne de aves do Brasil; saiba quais

A retirada ocorreu após a conclusão do foco de gripe aviária em uma granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul

Redação
25 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (25/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
25 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Federação das Indústrias lançará sua Feira da Indústria Fiec

Evento será realizado no primeiro semestre do próximo ano e deverá ocupar os dois pavilhões do Centro de Eventos do Ceará

Egídio Serpa
25 de Agosto de 2025
MPF/CE
Papo Carreira

MPF abre processo seletivo para estágio em Direito no Ceará

Há vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência

Redação
25 de Agosto de 2025
Trem da Transnordestina com vagões azuis com listras amarela e verde
Negócios

De grãos a combustíveis: o que a Transnordestina vai transportar quando estiver em operação

Carga entre o Piauí e o Ceará deve começar a ser transportada em outubro, ainda em fase de testes

Letícia do Vale
25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício alto e moderno em uma cidade, com céu claro ao fundo, árvores ao redor e uma rua na frente, destacando-se na paisagem urbana.
Papo Carreira

TJRS publica edital de concurso com salários de até R$ 9,2 mil; veja detalhes

Inscrições acontecem entre 1º e 26 de setembro

Paulo Roberto Maciel*
25 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Caem as vendas da indústria metalúrgica do Ceará

Avião da economia brasileira enfrenta zona de turbulência com a política fiscal no radar

Egídio Serpa
25 de Agosto de 2025
Gabarito sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (25/08 a 29/08)

Há inúmeras vagas para cargos de níveis médio e superior

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa preenchendo volante da quina sobre diversos bilhetes de outras loterias da caixa, ilustrando quais são as loterias do dia com sorteio realizada pela Caixa em 25 de agosto de 2025.
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta segunda-feira (25/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 12,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
25 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Logística: Expolog faz 20 anos e pode ter recorde de R$ 30 milhões

Feira de 2025 fortalecerá o Ceará, que já é um importante e estratégico hub logístico

Egídio Serpa
25 de Agosto de 2025
Foto que contém imagem ilustrativa de água de coco
Negócios

Governo Lula comprará produtos impactados por tarifaço de Trump; veja lista

Governador do Ceará, Elmano de Freitas já havia anunciado medidas similares no Estado

Redação
24 de Agosto de 2025
Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar (2408)
Papo Carreira

Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar? (24/08)

Provas objetivas de múltipla escolha foram aplicadas neste domingo (24)

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto que contém montagem de gerador de hidrogênio verde, gerador de energia solar, placa fotovoltaica e data centers
Negócios

Por que plantas de hidrogênio verde e data centers devem competir por energia elétrica no Ceará?

Conexão dos projetos à rede depende de autorização do ONS

Luciano Rodrigues
24 de Agosto de 2025
Tele Sena
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (24/08)?

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem para representar a Timimania
Negócios

Aposta em Fortaleza acerta seis dezenas da Timemania e leva mais de R$ 24 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

Redação
23 de Agosto de 2025