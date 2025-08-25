Veja as loterias acumuladas desta segunda (25/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta segunda-feira (25), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 14 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina : R$ 14 milhões; próximo sorteio na terça-feira (26);

: R$ 14 milhões; próximo sorteio na terça-feira (26); Dupla-Sena : R$ 5 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (27);

: R$ 5 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (27); Lotomania : R$ 1,6 milhão; próximo sorteio na quarta-feira (27);

: R$ 1,6 milhão; próximo sorteio na quarta-feira (27); Super Sete: R$ 300 mil; próximo sorteio na quarta-feira (27).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6809

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

36 apostas ganhadoras, R$ 15.390,19

3 acertos

4.223 apostas ganhadoras, R$ 124,94

2 acertos

112.085 apostas ganhadoras, R$ 4,70

Dupla-Sena 2851

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 6.842,90

4 acertos

635 apostas ganhadoras R$ 147,78

3 acertos

13.645 apostas ganhadoras R$ 3,43

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 3.695,16

4 acertos

864 apostas ganhadoras R$ 108,61

3 acertos

14.873 apostas ganhadoras R$ 3,15

Lotomania 2814

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 84.643,04

18 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 3.778,71

17 acertos

342 apostas ganhadoras, R$ 309,36

16 acertos

2059 apostas ganhadoras, R$ 51,38

15 acertos

9157 apostas ganhadoras, R$ 11,55

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 84.643,06

Super Sete 737

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

23 apostas ganhadoras, R$ 931,39

4 acertos

325 apostas ganhadoras, R$ 65,91

3 acertos

3.218 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como apostar na Quina, Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.