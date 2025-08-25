Veja as loterias acumuladas desta segunda (25/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete acumularam
Na noite desta segunda-feira (25), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 14 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Quina: R$ 14 milhões; próximo sorteio na terça-feira (26);
- Dupla-Sena: R$ 5 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (27);
- Lotomania: R$ 1,6 milhão; próximo sorteio na quarta-feira (27);
- Super Sete: R$ 300 mil; próximo sorteio na quarta-feira (27).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6809
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 15.390,19
3 acertos
4.223 apostas ganhadoras, R$ 124,94
2 acertos
112.085 apostas ganhadoras, R$ 4,70
Dupla-Sena 2851
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 6.842,90
4 acertos
635 apostas ganhadoras R$ 147,78
3 acertos
13.645 apostas ganhadoras R$ 3,43
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 3.695,16
4 acertos
864 apostas ganhadoras R$ 108,61
3 acertos
14.873 apostas ganhadoras R$ 3,15
Lotomania 2814
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 84.643,04
18 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 3.778,71
17 acertos
342 apostas ganhadoras, R$ 309,36
16 acertos
2059 apostas ganhadoras, R$ 51,38
15 acertos
9157 apostas ganhadoras, R$ 11,55
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 84.643,06
Super Sete 737
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
23 apostas ganhadoras, R$ 931,39
4 acertos
325 apostas ganhadoras, R$ 65,91
3 acertos
3.218 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Como apostar na Quina, Dupla-Sena, Lotomania e Super Sete:
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.