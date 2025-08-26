Aposta única acerta seis dezenas da Mega-Sena e ganhador leva mais de R$ 33 milhões
Saiba como participar do sorteio
Uma aposta simples acertou as seis dezenas da Mega-Sena - Concurso 2906, sorteada na noite desta terça-feira (26), e levou o prêmio de R$ 33.707.841,37.
A aposta foi registrada no Rio de Janeiro. Outras 43 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 42.601,48, cada.
CONFIRA O RESULTADO DE HOJE
46 - 41 - 49 - 33 - 37 - 17
RESUMO DO SORTEIO
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 33.707.841,37
5 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 42.601,48
4 acertos
3.250 apostas ganhadoras, R$ 929,09
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra