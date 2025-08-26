Veja as loterias acumuladas desta terça-feira (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Timemania, Lotofácil e Dupla-Sena acumularam
Na noite desta terça-feira (26), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Timemania, Dupla-Sena e Lotofácil acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 240,5 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
- Lotofácil: R$ 220 milhões; próximo sorteio na véspera do Dia da Independência, no sábado (6);
- Timemania: R$ 15,5 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (28);
- Dupla-Sena: R$ 5 milhão; próximo sorteio na quarta-feira (27);
Confira os sorteios de hoje:
Lotofácil 3479
Números sorteados: 01-05-06-08-09-10-12-13-15-16-18-19-23-24-25
15 acertos
Não houve ganhadores
14 acertos
255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32
13 acertos
8.475.430 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos
99.430 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos
500.141 apostas ganhadoras, R$ 7
Dupla-Sena 2851
Premiação - 1º Sorteio
Números sorteados: 09 – 29 – 36 – 41 – 46 – 47
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
12 apostas ganhadoras R$ 6.842,90
4 acertos
635 apostas ganhadoras R$ 147,78
3 acertos
13.645 apostas ganhadoras R$ 3,43
Premiação - 2º Sorteio
Números sorteados: 13 – 22 – 29 – 35 – 43 – 49
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 3.695,16
4 acertos
864 apostas ganhadoras R$ 108,61
3 acertos
14.873 apostas ganhadoras R$ 3,15
Timemania 2286
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51
5 acertos
185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95
4 acertos
3.249 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
30.325 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do coração: BAHIA DE FEIRA /BA
7.631 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Como apostar na Lotofácil, Dupla-Sena e Timemania:
Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Como jogar na Timemania?
Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.
Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.
