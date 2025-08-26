Veja as loterias acumuladas desta terça-feira (26/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta terça-feira (26), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Timemania, Dupla-Sena e Lotofácil acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 240,5 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Lotofácil : R$ 220 milhões; próximo sorteio na véspera do Dia da Independência, no sábado (6);

: R$ 220 milhões; próximo sorteio na véspera do Dia da Independência, no sábado (6); Timemania : R$ 15,5 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (28);

: R$ 15,5 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (28); Dupla-Sena: R$ 5 milhão; próximo sorteio na quarta-feira (27);

Confira os sorteios de hoje:

Lotofácil 3479

Números sorteados: 01-05-06-08-09-10-12-13-15-16-18-19-23-24-25

15 acertos

Não houve ganhadores

14 acertos

255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32

13 acertos

8.475.430 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos

99.430 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos

500.141 apostas ganhadoras, R$ 7

Dupla-Sena 2851

Premiação - 1º Sorteio

Números sorteados: 09 – 29 – 36 – 41 – 46 – 47

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras R$ 6.842,90

4 acertos

635 apostas ganhadoras R$ 147,78

3 acertos

13.645 apostas ganhadoras R$ 3,43

Premiação - 2º Sorteio

Números sorteados: 13 – 22 – 29 – 35 – 43 – 49

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 3.695,16

4 acertos

864 apostas ganhadoras R$ 108,61

3 acertos

14.873 apostas ganhadoras R$ 3,15

Timemania 2286

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51

5 acertos

185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95

4 acertos

3.249 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

30.325 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do coração: BAHIA DE FEIRA /BA

7.631 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Como apostar na Lotofácil, Dupla-Sena e Timemania:

Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

