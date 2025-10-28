Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta terça (28)

Caixa oferece diversas oportunidades para você se tornar um milionário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:10)
Negócios
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Legenda: Os sorteios serão realizados partir das 20 horas, em São Paulo.
Foto: Natinho Rodrigues.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria federal do dia que sorteia R$ 40 milhões, o maior prêmio desta terça-feira (28)

Acumulado há algumas rodadas, o jogo pode sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

Quina é outra que pode valer a pena apostar, já que pode pagar até R$ 21 milhões para o jogador que indicar corretamente os cinco números sorteados. 

Outras chances de ser tornar milionário

Lotofácil é mais uma loteria que sorteia um valor expressivo nesta terça: R$ 5 milhões

Além dela, os jogadores podem ainda tentar a sorte na Mega-Sena e na Dia de Sorte, que sorteiam, respectivamente, R$ 3,5 milhões e R$ 400 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (28/10)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Timemania  R$ 40 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Quina R$ 21 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Mega-Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 400 mil Acertar as sete dezenas sorteadas. 

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1,4 milhão

teaser image
Negócios

Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

