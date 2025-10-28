Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta terça (28)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria federal do dia que sorteia R$ 40 milhões, o maior prêmio desta terça-feira (28).

Acumulado há algumas rodadas, o jogo pode sair para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.

A Quina é outra que pode valer a pena apostar, já que pode pagar até R$ 21 milhões para o jogador que indicar corretamente os cinco números sorteados.

Outras chances de ser tornar milionário

A Lotofácil é mais uma loteria que sorteia um valor expressivo nesta terça: R$ 5 milhões.

Além dela, os jogadores podem ainda tentar a sorte na Mega-Sena e na Dia de Sorte, que sorteiam, respectivamente, R$ 3,5 milhões e R$ 400 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (28/10)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 40 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Quina R$ 21 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 400 mil Acertar as sete dezenas sorteadas.

Veja também Negócios Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1,4 milhão Negócios Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.