Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (1º/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 9,5 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:02)
Negócios
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa em 1 de setembro de 2025
Legenda: Quina pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Rafael M Lins/Shutterstock

Caixa Econômica Federal realiza cinco sorteios imperdíveis nesta segunda-feira (1º) para os jogadores que desejam tentar a sorte e fazer uma "fezinha" na loteria

partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Loteca;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Quina, que sorteia R$ 9,5 milhões

É importante lembrar que os sorteios da Lotofácil estão suspensos, e as apostas estão sendo direcionadas ao sorteio da Independência, que acontece no próximo sábado (6).

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta segunda (1º/9)

Quina: prêmio de R$ 9,5 milhões

A Quina está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 9,5 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Loteca: prêmio de R$ 8 milhões

A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol e gosta de dar palpites sobre os resultados das partidas. Acumulada, ela sorteia prêmio estimado em R$ 8 milhões nesta noite. Leva a bolada quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Quem acertar 13 jogos também leva valores menores. 

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deveria marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. As apostas encerraram às 14h do último sábado (30).

Dupla Sena: prêmio de R$ 6 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Veja também

teaser image
Negócios

Ataque cibernético ao sistema Pix de empresa de software leva ao desvio de R$ 420 milhões

teaser image
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 14 milhões na terça (2); veja como apostar

Lotomania: prêmio de R$ 3,2 milhões

Acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 3,2 milhões. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete: prêmio de R$ 500 mil

A Super Sete pode pagar R$ 500 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto que contém Regina, Consuelo e Graça Dias Branco
Negócios

Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes

Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares

Luciano Rodrigues
Há 52 minutos
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa em 1 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (1º/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 9,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 56 minutos
Candidato responde concurso público
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino

Luana Severo
Há 1 hora
Egídio Serpa

Magalu vende, mas esquece de entregar a encomenda

Um comunicador de Fortaleza comprou um livro pelo aplicativo do Magazine Luiza, e até agora não o recebeu . Este colunista entrará em férias de amanhã, 1º/09, até 30 de setembro,

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante
Papo Carreira

2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Redação
31 de Agosto de 2025
Produtor rural tirando leite da vaca
Negócios

Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor

Letícia do Vale
31 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Mármores e Granitos: Ceará com US$ 100 milhões em exportações

De janeiro a julho deste ano, já foi exportado o equivalente a US$ 77,7 milhões, como informa o presidente do Simagran, Carlos Rubens Alencar

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados.
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 14 milhões na terça (2); veja como apostar

Ninguém conseguiu os 6 acertos no concurso 2.908

Redação
31 de Agosto de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco
Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues
31 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Marca Unimed Fortaleza cresce no Top of Mind Data Folha 2025

Cooperativa de médicos e administradora de um dos maiores planos de saúde do Ceará, a Unimed Fortaleza conquistou o primeiro lugar na classe AB

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
Na imagem, alunos fazendo prova de concurso
Papo Carreira

Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

Setembro é o mês de inscrição das duas universidades; cursos abragem diferentes áreas

Redação
30 de Agosto de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1209 de hoje 30/08; prêmio é de R$ 8 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
loteria federal
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5996, deste sábado (30/08); prêmio é de R$ 1,5 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphin
30 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2288 de hoje, 30/08; prêmio é de R$ 19,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1109 de hoje, 30/08; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6814, deste sábado (30/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2908 deste sábado (30/08); prêmio é de R$ 8,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Imagem mostra tela de celular e tela de computador ao fundo com a logo do Pix, sistema de pagamentos do Banco Central
Negócios

Ataque cibernético ao sistema Pix de empresa de software leva ao desvio de R$ 420 milhões

A Sinqia, que atua no ramo de software para serviços financeiros, foi alvo de ataque hacker na madrugada de sexta-feira (29). Do total desviado, R$ 350 milhões foram recuperados

Redação
30 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 281 de hoje 30/08; prêmio é de R$ 150,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Vista de cima do terminal de cargas frias da empresa Fracht Log
Negócios

Com investimento de R$ 105 milhões, Porto do Pecém recebe novo terminal de cargas frias em setembro

Primeiro empreendimento do tipo no Complexo pode auxiliar empresas exportadoras cearenses durante tarifaço

Letícia do Vale
30 de Agosto de 2025
Foto que contém Hilux, da Toyota
Negócios

Por que esta marca de carro é a mais procurada no Ceará em 2025? Veja ranking

Seja para veículos novos ou usados, montadora é a preferida dos cearenses

Luciano Rodrigues
30 de Agosto de 2025
Imagem de apostas da loteria, para matéria sobre Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (30/08)
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (30/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 19,5 milhões o mais alto deles

Redação
30 de Agosto de 2025
Torneio ocorrendo na praia
Victor Ximenes

Torneio nacional de Beach Tennis projeta movimentar R$ 35 milhões em Fortaleza

Evento calcula impacto na geração de empregos e movimentação do setor turístico

Victor Ximenes
30 de Agosto de 2025
Foto que contém Lauro e Pedro Fiúza
Negócios

Quem são os novos bilionários do Ceará na lista da Forbes de 2025?

Ranking conta com dois novos representantes cearenses

Luciano Rodrigues
30 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

A Inteligência Artificial já está nas empresas cearenses

No varejo lojista, a IA é a novidade. A RW Serviços, com sede em Fortaleza, mostra para empresários sua tecnologia que identifica e rastreia objetos, pessoas e animais

Egídio Serpa
30 de Agosto de 2025
Senhor fazendo apostas em uma lotérica para matéria sobre loterias acumuladas
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta sexta (29/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania acumularam

Redação
29 de Agosto de 2025
Em proposta de orçamento, Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026
Negócios

Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026

Projeto foi encaminhado ao Congresso nesta sexta-feira (29)

Redação
29 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6813, desta sexta-feira (29/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2816 – Sorteio de sexta-feira, 29/08; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2816 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 739 - Sorteio de sexta-feira, 29/08; Prêmio de R$ 350 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 739 em 29/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025