Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (1º/9)

A Caixa Econômica Federal realiza cinco sorteios imperdíveis nesta segunda-feira (1º) para os jogadores que desejam tentar a sorte e fazer uma "fezinha" na loteria.

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Loteca;

Lotomania;

Quina;

Dupla Sena;

Super Sete.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Quina, que sorteia R$ 9,5 milhões.

É importante lembrar que os sorteios da Lotofácil estão suspensos, e as apostas estão sendo direcionadas ao sorteio da Independência, que acontece no próximo sábado (6).

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta segunda (1º/9)

Quina: prêmio de R$ 9,5 milhões

A Quina está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 9,5 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Loteca: prêmio de R$ 8 milhões

A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol e gosta de dar palpites sobre os resultados das partidas. Acumulada, ela sorteia prêmio estimado em R$ 8 milhões nesta noite. Leva a bolada quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Quem acertar 13 jogos também leva valores menores.

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deveria marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. As apostas encerraram às 14h do último sábado (30).

Dupla Sena: prêmio de R$ 6 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Lotomania: prêmio de R$ 3,2 milhões

Acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 3,2 milhões. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete: prêmio de R$ 500 mil

A Super Sete pode pagar R$ 500 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas : Faça sua aposta presencialmente.

: Faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa : Faça sua aposta de forma online.

: Faça sua aposta de forma online. Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.