Ataque cibernético ao sistema Pix de empresa de software leva ao desvio de R$ 420 milhões

Um ataque hacker ao sistema Pix da empresa de software para serviços financeiros Sinqia envolveu o desvio de R$ 420 milhões de dois clientes da empresa. A ação ocorreu na madrugada de sexta-feira e, do total desviado, R$ 350 milhões foram recuperados.

A Sinqia desenvolve soluções para clientes do mercado bancário, de seguros e de consórcio.

Segundo a colunista Mariana Barbosa, do UOL, foram R$ 380 milhões desviados do HSBC no Brasil. O outro cliente, a sociedade de crédito direto Artta, teve R$ 40 milhões desviados. O objetivo dos hackers era fazer transferências de R$ 1 bilhão.

A situação, que é mais um ataque à infraestrutura do Pix, é semelhante à invasão sofrida pela C&M Software, que presta serviços de tecnologia da informação (TI) e conecta empresas do setor financeiro ao Banco Central (BC), no início de julho deste ano.

O ataque envolvendo a C&M causou prejuízo estimado em cerca de R$ 800 milhões a instituições financeiras clientes da empresa.