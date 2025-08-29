Veja as loterias acumuladas desta sexta (29/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Na noite desta sexta-feira (29), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 6 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Dupla-Sena: R$ 6 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (1º);

Super Sete: R$ 500 mil; próximo sorteio na segunda-feira (1º);

Quina: R$ 3,5 milhões; próximo sorteio no sábado (30);

Lotomania: R$ 3,2 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (1º).

Veja também Negócios Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas Negócios Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026 Negócios Caixa faz pagamentos de agosto do Bolsa Família 2025 nesta quinta-feira (28)

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Dupla-Sena 2853

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

17 apostas ganhadoras R$ 7.200,45

4 acertos

1.234 apostas ganhadoras R$ 113,36

3 acertos

24.350 apostas ganhadoras R$ 2,87

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

25 apostas ganhadoras R$ 4.406,67

4 acertos

1.087 apostas ganhadoras R$ 128,69

3 acertos

22.506 apostas ganhadoras R$ 3,10

Super Sete 739

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

30 apostas ganhadoras, R$ 1.038,19

4 acertos

507 apostas ganhadoras, R$ 61,43

3 acertos

4.305 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Quina 6813

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 6.457,56

3 acertos

3.286 apostas ganhadoras, R$ 114,16

2 acertos

81.907 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Lotomania 2816

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 81.615,06

18 acertos

67 apostas ganhadoras, R$ 2.284,01

17 acertos

523 apostas ganhadoras, R$ 292,59

16 acertos

3316 apostas ganhadoras, R$ 46,14

15 acertos

13343 apostas ganhadoras, R$ 11,46

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 122.422,62

Como apostar na Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania:

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.