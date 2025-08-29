Veja as loterias acumuladas desta sexta (29/08) e os prêmios dos próximos sorteios
Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania acumularam
Na noite desta sexta-feira (29), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 6 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Dupla-Sena: R$ 6 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (1º);
Super Sete: R$ 500 mil; próximo sorteio na segunda-feira (1º);
Quina: R$ 3,5 milhões; próximo sorteio no sábado (30);
Lotomania: R$ 3,2 milhões; próximo sorteio na segunda-feira (1º).
Veja também
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Dupla-Sena 2853
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 7.200,45
4 acertos
1.234 apostas ganhadoras R$ 113,36
3 acertos
24.350 apostas ganhadoras R$ 2,87
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
25 apostas ganhadoras R$ 4.406,67
4 acertos
1.087 apostas ganhadoras R$ 128,69
3 acertos
22.506 apostas ganhadoras R$ 3,10
Super Sete 739
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
30 apostas ganhadoras, R$ 1.038,19
4 acertos
507 apostas ganhadoras, R$ 61,43
3 acertos
4.305 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Quina 6813
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 6.457,56
3 acertos
3.286 apostas ganhadoras, R$ 114,16
2 acertos
81.907 apostas ganhadoras, R$ 4,58
Lotomania 2816
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 81.615,06
18 acertos
67 apostas ganhadoras, R$ 2.284,01
17 acertos
523 apostas ganhadoras, R$ 292,59
16 acertos
3316 apostas ganhadoras, R$ 46,14
15 acertos
13343 apostas ganhadoras, R$ 11,46
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 122.422,62
Como apostar na Dupla-Sena, Super Sete, Quina e Lotomania:
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.