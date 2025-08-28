Caixa faz pagamentos de agosto do Bolsa Família 2025 nesta quinta-feira (28)

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (28) a parcela de agosto do Bolsa Família 2025 para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 671,54.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcança cerca de 19 milhões de famílias. O gasto total mensal é de R$ 12,86 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais: o Benefício Variável Familiar Nutriz com seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses; R$ 50 para gestantes e nutrizes (mães que amamentam); R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas-poupança digitais do banco.

Pagamento antecipado

Os beneficiários de 521 cidades receberam o pagamento antecipado no último dia 18 de agosto, independentemente do NIS. A medida foi para moradores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul e moradores de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (três), Paraná (quatro), Roraima (seis) e Sergipe (11).

Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens, ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família: