Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 14 milhões na terça (2); veja como apostar

Nenhum jogador da Mega-Sena acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.908, realizado na noite de sábado (30), em São Paulo.

Para o próximo sorteio, na terça-feira (2), o prêmio previsto é de R$ 14 milhões.

Veja os números sorteados do concurso 2.908:

20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50

Veja quantas apostas foram premiadas:

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 14 milhões;

5 acertos: 30 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 54.694,54;

4 acertos: 2.049 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.319,99.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

