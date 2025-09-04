Ganhador de R$ 33 milhões da Mega-Sena ainda não retirou o prêmio
Aposta única do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas do concurso 2906, realizado no dia 26 de agosto
O apostador que acertou sozinho as dezenas do sorteio 2906 da Mega-Sena ainda não se apresentou para retirar o prêmio de R$ 33.707.841,37, segundo informou a Caixa Econômica Federal ao Istoé Dinheiro, nesta quinta-feira (4).
O sorteio foi realizado no dia 26 de agosto, e aposta ganhadora do prêmio principal foi um bilhete simples, registrado no Rio de Janeiro. Outras 43 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 42.601,48, cada.
Qual o prazo para resgatar o prêmio?
Pela regra, a retirada dos prêmios de loterias federais deve ser feita no prazo máximo de 90 dias a partir da data do sorteio. O ganhador do sorteio 2906 tem até o fim de novembro para resgatar o prêmio milionário.
Os prêmios não reclamados dentro do prazo são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), conforme a Lei 13.756/18.