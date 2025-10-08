Edson Queiroz Filho é homenageado na 32ª edição do Congresso da Abinam

O industrial e político Edson Queiroz Filho foi homenageado na 32ª edição do Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais e Expo-Abinam & Sindinam 2025, em Fortaleza. O cearense foi agraciado com a comenda Dr. Benedictus Mário Mourão, honraria concedida a personalidades que se destacaram por contribuições à valorização e defesa dos segmentos de Águas Minerais, Crenologia e Termalismo. A condecoração foi recebida, em solenidade nesta quarta-feira (8), por Otávio Valente Queiroz, filho de Edson Queiroz Filho e membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz.

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Edson Queiroz Filho foi membro do Conselho de Administração do GEQ e ajudou a dar continuidade às atividades do grupo erguido pelo pai, falecido em 1982. Ele teve papel importante na regulamentação de toda cadeia da água mineral.

Em seu discurso, Otávio destacou a trajetória do pai desde a aquisição da Minalba Brasil, em 1985, e seu trabalho nos anos seguintes para diversificar o portifólio de águas minerais através de uma visão empreendedora, consolidando, assim, a empresa como uma das líderes do setor.

"É com muita satisfação que recebo a comenda Dr. Benedictus Mário Mourão, concedida a meu saudoso pai, o industrial Edson Queiroz Filho em memória, que durante sua trajetória empresarial tanto fez e lutou pelo setor de águas minerais, sempre fomentando arduamente o desenvolvimento em benefício de todos nós que atuamos nesse desafiador setor que é o de água mineral do Brasil", disse.

O legado de Edson Queiroz Filho vai muito além de sua postura empresarial. Ele foi um homem que nos transmitiu valores dos mais nobres, um lutador pautado pela retidão e coerência, enxergava longe e com isso promoveu expansão e avanços importantes. Otávio Valente Queiroz Membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz

Ao Diário do Nordeste, Otávio afirmou que a honraria concedida ao industrial pela Abinam é motivo de orgulho e alegria, especialmente por refletir o trabalho incansável do pai pelo setor de água mineral. "A água mineral vem crescendo consistentemente, sobretudo nos últimos anos, em até dois dígitos. As pessoas passaram a perceber também não só essa questão da melhoria tributária, essa questão de você dar mais condição ao empresário, passaram a perceber a necessidade de se hidratar, passaram a perceber o bem que isso faz e a consumir produtos de qualidade", destacou.

Legenda: Terceiro dos seis herdeiros de Edson Queiroz e Yolanda Vidal Queiroz, Edson Queiroz Filho nasceu em Fortaleza, em 6 de outubro de 1951. Foto: Arquivo / GEQ.

Aelio Silveira, CEO da Minalba Brasil e presidente do congresso, diz que a homenagem é um reconhecimento para quem contribuiu de forma atuante para o setor. "Este ano a gente teve a felicidade de estar sendo homenageado o Dr. Edson Filho, que teve uma atuação muito importante anos atrás, quando ele atuou de fato na questão da liberação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da categoria de água mineral", citou.

O feito também foi destacado pelo geólogo Carlos Alberto Lancia, presidente da Abinam, que se referiu ao industrial como um visionário, responsável por organizar e promover o crescimento da empresa, semeando o espírito de coletividade.

"Ele sempre foi um defensor da água mineral, sempre gostou e sempre investiu no propósito da coletividade, da associação, de estar presente. Nós crescemos dois dígitos ao ano, há cinco anos, está aí o 32º Congresso, e podemos dizer que a semente foi o Dr. Edson Queiroz Filho que colocou".

Congresso destaca papel das águas minerais

Legenda: Solenidade de abertura do 32ª edição do Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais e Expo-Abinam & Sindinam 2025, em Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha

O congresso, que é o maior encontro nacional do setor, acontece em Fortaleza, trazendo como tema: “Estilo de Vida Saudável: O Papel das Águas Minerais Naturais na Hidratação, Nutrição e Bem-Estar”. Participam lideranças do setor, autoridades, especialistas nacionais e internacionais, empresários, técnicos e profissionais da saúde para discutir os rumos da indústria de águas minerais no Brasil e no mundo.

“Este ano, temos também a oportunidade de celebrar a trajetória de Edson Queiroz Filho, cuja visão estratégica e liderança contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do setor. Mais do que debater tendências, este é o momento de reafirmar nosso compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e o acesso à água mineral natural, um bem essencial para a saúde e o bem-estar de todos”, disse Aelio Silveira.

A Minalba Brasil, que é uma das patrocinadoras do congresso, tem participação ativa no evento. Aelio Silveira, que também faz parte do conselho da Abinam, foi o responsável pela abertura oficial do congresso e pela condução das homenagens. Já a diretora de marketing da empresa, Christina Larroudé, atuou como moderadora do Painel de Marketing, que abordou comportamento do consumidor, impacto da Inteligência Artificial e conexão com novas gerações.

"Participar deste evento, que reúne as principais lideranças e especialistas do setor, é uma oportunidade de impulsionar debates que vão muito além da nossa indústria, alcançando temas como saúde, inovação e sustentabilidade. A Minalba Brasil carrega em sua trajetória o compromisso com a qualidade e o respeito ao meio ambiente, e é com esse olhar que contribuímos para construir o futuro da água mineral natural no Brasil", disse ainda Aelio Silveira.

Para o presidente da Abinam, o geólogo Carlos Alberto Lancia, o evento busca reconhecer o protagonismo de empresas e profissionais do setor.

Ao longo das últimas décadas, a iniciativa consolidou-se como a principal plataforma nacional de fortalecimento institucional e técnico do setor. A edição de 2025 chega com uma proposta ainda mais abrangente, ao incluir debates sobre inovação, sustentabilidade, tributos, comunicação, comportamento do consumidor e tendências globais.

Industrial Edson Queiroz Filho

Legenda: Industrial Edson Queiroz Filho em visita à fábrica. Foto: Arquivo/GEQ.

Terceiro dos seis herdeiros de Edson Queiroz e Yolanda Vidal Queiroz, Edson Queiroz Filho nasceu em Fortaleza, em 6 de outubro de 1951. Ajudou a dar continuidade às atividades do grupo empresarial erguido pelo pai, falecido em 1982.

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1974, Edson Queiroz Filho foi membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz. Atuou em diversas das empresas integrantes, como a Indaiá, a Norte Gás Butano, a Esmaltec e o Sistema Verdes Mares.

Sua trajetória no grupo empresarial, porém, foi iniciada como operário em uma das fábricas, já aos 14 anos, por orientação do pai, que considerava a convivência com os funcionários importante para o aprendizado do jovem. O trabalho era compartilhado com hábitos simples, com atenção à família e o gosto pela leitura.

Casado com Nélia Maria do Rego Valença Queiroz, teve três filhos: Manoela, Otávio e Marília. Em maio de 1985, recebeu o título de cidadão de Maceió (AL).

No início dos anos 1990, ingressou na política, estimulado pelo deputado Ulysses Guimarães, então presidente do PMDB, legenda à qual Edson foi filiado, de 1992 a 1993, mesmo ano em que a Câmara Municipal de Fortaleza lhe outorgou a Medalha Boticário Ferreira, destacando “suas postura política e trabalho como empresário interessado no desenvolvimento do Ceará”.

Em sua atuação política, Edson Queiroz Filho também passou pelo PP, sigla pela qual foi eleito deputado federal em 1994, com 60.489 votos, destacando-se pela defesa da modernização do Estado e da legislação no Brasil, cobrando melhores condições para os micros e pequenos empresários como caminho para o crescimento e a geração de renda no País. Ressaltou em várias oportunidades a necessidade de priorizar o desenvolvimento do Interior e do Estado, com estímulo aos setores agrícola e industrial.

Com a fusão do PP com o PPR, teve origem o PPB, partido que Edson presidiu no Ceará e pelo qual concorreu à Prefeitura de Fortaleza em 1996. Impedimentos relativos à legislação eleitoral o levaram a deixar a candidatura. No período em que manteve atividades político-partidários, chegou a ser cogitado como candidato ao Governo do Estado e ao Senado.

Em fevereiro de 1998, lançou o livro “Palavra em Exercício”, reunião de seus pronunciamentos no Congresso Nacional. “Quanto custa o Brasil aos brasileiros? Quanto custa neste País produzir, transportar, distribuir e vender”? Quanto custa criar empregos e recolher impostos? Quanto custa, senhoras e senhores, manter esta nação funcionando?", indagava em um dos discursos.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Legenda: Industrial Edson Queiroz na redação do Diário do Nordeste. Foto: Acervo Edson Queiroz.

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Ao longo da história, o grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Entre as áreas de atuação e marcas, estão: energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; eletrodomésticos, com a Esmaltec; bebidas, com a Minalba Brasil; e comunicação, com o Sistema Verdes Mares.

Sobre a Minalba Brasil

Minalba Brasil é a divisão de bebidas não alcoólicas do GEQ, um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados, ideal para todas as ocasiões de consumo.

Principal empresa brasileira de águas minerais naturais e com o portfólio mais completo, a companhia é detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento da marca Nestlé Pureza Vital, bem como a distribuição exclusiva das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna, e a distribuição no varejo da bebida hidratante funcional Sorox.

Sobre a Abinam

A Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Abinam), fundada em 1947, representa as empresas do setor de água mineral no Brasil, promovendo a defesa de seus interesses e incentivando o desenvolvimento técnico e sustentável da indústria.

Com atuação em diferentes frentes, a Abinam trabalha para garantir qualidade e segurança para os consumidores, além de inovação no segmento, sempre em conformidade com as melhores práticas ambientais e regulatórias da Anvisa e ANM.