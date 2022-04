Ceará prorroga decreto sem alterações e mantém medidas de combate à Covid até 17 de abril

As medidas de combate à Covid-19 previstas em decreto do Governo do Estado do Ceará seguem sem alterações em todo o Estado, conforme prevê o documento atualizado divulgado no Diário Oficial do estado (DOE) nesta sexta-feira (1º) Com isso, as atuais restrições permanecem vigentes em solo cearense até o dia 17 de abril.

O uso de máscara em ambientes fechados, por exemplo, continua obrigatório. Já em ambientes abertos, o acessório de proteção não é mais uma regra a ser cumprida desde a última atualização, feita no dia 19 de março.

O uso do equipamento é opcional em ambientes ao ar livre, público ou privado. Dentre eles, praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer, centros abertos de eventos, feiras e estádios de futebol.

Mesmo em equipamentos de lazer ao ar livre, no entanto, algumas restrições se mantém. São elas:

Vedação a quaisquer aglomerações nos ambientes;

Definição de regras internas para o uso seguro dos espaços;

Limitação do uso das piscinas e áreas adjacentes a 30% da capacidade;

Empresas devem realizar comunicação prévia às autoridades municipal e estadual da saúde da capacidade máxima de suas piscinas e áreas adjacentes, especificando como se dará a fiscalização quanto ao cumprimento da capacidade de uso liberada e das medidas de controle estabelecidas;

Separação, para fins de controle, das áreas de piscina das áreas de restaurante, evitando ocupação concomitante dos dois espaços.

Ambientes fechados

Na última quarta-feira (30), Camilo Santana falou sobre a flexibilização no uso de máscaras em ambientes fechados. Segundo o governador, o percentual de vacinação precisa crescer para a medida entrar em vigor.

"A expectativa é liberar a máscara em ambientes fechados a partir do momento que a gente possa atingir um patamar de vacinação da terceira dose. Hoje ainda estamos abaixo de 60% e nós queremos chegar pelo menos a 70%, 80%", disse em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

Terceira dose

O decreto estadual também prevê que é necessário apresentar comprovante de vacinação com as três doses completas para entrada em estabelecimentos, equipamentos públicos ou privados e eventos.

Atualmente, a 3ª dose com a vacina contra a Covid-19 está liberada para todos aqueles que tomaram o imunobiológico há quatro meses.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE