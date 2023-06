Ceará gera mais 3,4 mil novos empregos em maio e tem maior salário médio de admissão do Nordeste

O Ceará gerou, no mês de maio, 3.435 novos empregos, o que mantém o Estado com saldo positivo na geração de postos de trabalho pelo quarto mês consecutivo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com o órgão, o número de contratações com carteira assinada (46.216) superou o de demissões (42.781). Os dados também apontam que o Ceará se destaca como o maior salário médio de admissão do Nordeste (R$ 1.805,06), seguido da Bahia (R$ 1.782,64) e Maranhão (R$1.774,81). O resultado também está acima da média da região, que ficou em R$ 1.732,39.

Setores de destaque

Entre os setores que mais contribuíram para os dados, estão os de serviços e da construção civil, responsáveis pela geração de 3.411 empregos. Em menor proporção, também registraram saldos positivos os setores da agropecuária e o comércio.

Ainda segundo os dados, o nível do emprego formal atingiu o total de 1.255.255 empregos com carteira assinada no Ceará. Além da Capital, Fortaleza (2.332), os municípios de Quixeramobim (283), Caucaia (250), Abaiara (189), Aquiraz (177) e São Gonçalo do Amarante (164) também tiveram relevância para os números.

“Comemoramos os resultados conquistados, quando alcançamos um acumulado de mais de 14 mil novos postos de trabalho do ano para os cearenses. Isso demonstra que o estado mantém sua economia forte, com investimentos públicos e privados, que permitem a expansão gradativa da empregabilidade, especialmente da população jovem, de 18 a 24 anos, que conquistou a maior parte das ocupações neste mês,” afirmou o secretário do Trabalho, Vladyson Viana.

