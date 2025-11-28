Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Banco Santander fora do ar? Usuários relatam problemas no Pix

Clientes relatam dificuldades em completar transações pelo app.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:25)
Negócios
Mãos segurando um smartphone com o logotipo e o nome 'Santander' em vermelho em uma tela branca, simbolizando banco digital ou aplicativo móvel.
Legenda: Pix não funciona, segundo clientes do Santander.
Foto: Mamun_Sheikh/Shutterstock.

O banco Santander apresentou problemas para clientes e saiu do ar, na manhã desta sexta-feira (28). A maioria dos relatos é de dificuldades em completar transações bancárias, como o Pix.

A plataforma DownDetector, que reúne relatos de problemas em serviços online, registrou um pico de 647 notificações sobre o Santander às 10h. 

Veja também

teaser image
Negócios

Colapso do Banco Master assusta investidores cearenses: 'A gente nunca imagina que vai acontecer'

teaser image
Negócios

Com Super Sete sorteando R$ 5,7 milhões, veja loterias do dia

Santander responde clientes 

Por meio da rede social X, o Santander tem respondido alguns perfis que reclamam do serviço: "Por favor, me chame por DM, com mais detalhes sobre o que ocorre ao tentar realizar a transação. Te espero lá!". 

No entanto, a instituição bancária ainda não falou sobre o que causou a instabilidade. Não se sabe se há relação com o volume de transações durante a Black Friday, por exemplo. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mãos segurando um smartphone com o logotipo e o nome 'Santander' em vermelho em uma tela branca, simbolizando banco digital ou aplicativo móvel.
Negócios

Banco Santander fora do ar? Usuários relatam problemas no Pix

Clientes relatam dificuldades em completar transações pelo app.

Redação
Há 9 minutos
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza inaugura nova UTI Adulta

Ela está instalada no Hospital Unimed Sul e oferece nove leitos, incluindo um de isolamento, equipe exclusiva e tecnologia de ponta

Egídio Serpa
Há 59 minutos
Bolas de loteria coloridas com números sendo sorteadas em máquina transparente.
Negócios

Com Super Sete sorteando R$ 5,7 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta (28).

Redação
Há 1 hora
Foto da fachada do Banco Master, que foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central por suspeita de esquema fraudulento.
Negócios

Colapso do Banco Master assusta investidores cearenses: 'A gente nunca imagina que vai acontecer'

Cearenses temem não receber devolução de dinheiro investido.

Redação
Há 2 horas
Negócios

AECIPP homenageia lideranças no Prêmio Personalidade Pecém; conheça homenageados

1⁠ª edição do prêmio celebra os 10 anos de história da Associação com destaque para lideranças parceiras

Agência de Conteúdo DN
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra avião amarelo da empresa DHL.
Igor Pires

Amazon e alemã DHL vão se instalar no novo centro logístico do Aeroporto de Fortaleza

Igor Pires
28 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

"Cresce Ceará" juntará no BS Design o agro e a indústria

Segunda edição do evento, promovido pelo Sistema Verdes Mares, debaterá sobre o comércio exterior e a inserção da economia cearense no cenário global

Egídio Serpa
28 de Novembro de 2025
Imagem de Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso.
Negócios

Cerimônia celebra 20 anos da Junior Achievment no Ceará

Instituição promove educação empreendedora para jovens e adultos.

Redação
27 de Novembro de 2025
Profissionais do IBGE em floresta para coletar informações populacionais.
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Os cargos ofertados pelo instituto são de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
27 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1145 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 380 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1145 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 380 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6888, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6888, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3548, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3548, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2944 desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2944 desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2324 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 53,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2324 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 53,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação
27 de Novembro de 2025
Foto da entrada do Aeroporto de Aracati, no litoral leste.
Negócios

Concessionária do Aeroporto de Guarulhos arremata Aeroporto de Aracati

Empresa arrematou doze terminais regionais em leilão.

Mariana Lemos
27 de Novembro de 2025
fachada do aeroporto regional de jericoacoara, localizado no município de Cruz
Negócios

Fraport vence leilão, arremata o Aeroporto de Jericoacoara e deve investir R$ 100 milhões

Administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza deve fazer investimentos no terminal de Cruz.

Mariana Lemos
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Fraport ganha leilão pelo Aeroporto de Jericoacoara

Leilão foi realizado na Bolsa B3, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O aeroporto de Aracati foi arrematado pela empresa que tem a gestão de Guarulhos

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Papo Carreira

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Redação
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Para Campos Neto, Selic de um dígito depende de choque fiscal

Ex-presidente do BC e chefe global do Nubank, ele falou nesta quarta-feira, em Paris, no Lide Brasil França Forum

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
Taco Bell São Paulo
Victor Ximenes

Taco Bell em Fortaleza? Rede americana tem plano de expansão agressivo

Cadeia de fast-food possui mais de 8 mil lojas nos Estados Unidos e agora quer crescer no Brasil

Victor Ximenes
27 de Novembro de 2025
Negócios

Honda Nossamoto lança cupons na ‘Green das Black’ com descontos até domingo (30)

Às vésperas da Black Friday, iniciativa irá levar grandes descontos para os clientes

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
imagem mostra homem manobrando um pequeno caminhão de cargas em frente ao terminal de logística de carga do aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Compras internacionais devem chegar uma semana mais rápido no Ceará

Igor Pires
27 de Novembro de 2025
Placa com o nome do empreendimento: Porto Seco do Sertão Central.
Negócios

Indústria chinesa negocia investimento de R$ 5 milhões no Porto Seco de Quixeramobim

As informações foram dadas pelo CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo.

Paloma Vargas
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Veto de Lula pode fechar empresas geradoras de energias renováveis

Advertência é da Absolar, que também indica que poderá haver perda de empregos e fuga de capitais. Governo diz que o dispositivo contraria o interesse público.

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra a ferrovia Transnordestina transportanto equipamentos e materias para sua própria construção.
Negócios

Após impasse no Ibama, Transnordestina envia novos documentos e diz estar pronta para operar

Empresa aguarda licença ambiental para realizar viagem inaugural entre o Piauí e o Porto do Pecém.

Lucas Monteiro
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025