Banco Santander fora do ar? Usuários relatam problemas no Pix

O banco Santander apresentou problemas para clientes e saiu do ar, na manhã desta sexta-feira (28). A maioria dos relatos é de dificuldades em completar transações bancárias, como o Pix.

A plataforma DownDetector, que reúne relatos de problemas em serviços online, registrou um pico de 647 notificações sobre o Santander às 10h.

Santander responde clientes

Por meio da rede social X, o Santander tem respondido alguns perfis que reclamam do serviço: "Por favor, me chame por DM, com mais detalhes sobre o que ocorre ao tentar realizar a transação. Te espero lá!".

No entanto, a instituição bancária ainda não falou sobre o que causou a instabilidade. Não se sabe se há relação com o volume de transações durante a Black Friday, por exemplo.