Com Super Sete sorteando R$ 5,7 milhões, veja loterias do dia

A Super Sete é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (28), ao sortear R$ 5,7 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente um número em cada uma das sete colunas do volante.

Outra que pode valer a pena apostar é a Lotomania, que pode pagar até R$ 3 milhões a partir das 21 horas.

Mais chances de enricar

A Lotofácil e a Dupla Sena são outras que estão na agenda e sorteiam, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1,3 milhão.

A Quina é a que pode pagar o menor prêmio desta noite: R$ 600 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (28/11)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Super Sete R$ 5,7 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotomania R$ 3 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 1,3 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

