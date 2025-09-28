Diário do Nordeste
'Viver Sertanejo' com Daniel traz entrevista com Simone Mendes neste domingo (28/09)

Cantora segue em participação especial na atração e se emociona ao relembrar trajetória de sucesso

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Daniel e Simone conversam com uma vista de pastagem ao fundo.
Legenda: A artista fala sobre a fase vitoriosa de sua carreira solo, sem deixar de relembrar o início da carreira.
Foto: Beatriz Samy / TV Globo.

Neste domingo (28), o programa “Viver Sertanejo”, comandado por Daniel, exibirá a segunda parte da entrevista especial com Simone Mendes.

Na conversa, a artista fala sobre a fase vitoriosa de sua carreira solo, sem deixar de relembrar o início ao lado de Frank Aguiar e o período de sucesso em dupla com a irmã Simaria. Ela também comentou os desafios de se reinventar após o fim da parceria.

Daniel prepara uma refeição enquanto Simone observa sorrindo.
Legenda: Simone Mendes prestará ainda uma homenagem especial à amiga Marília Mendonça.
Foto: Beatriz Samy / TV Globo.

“As pessoas perguntavam: ‘Simone, você deseja chegar ao primeiro lugar?’. Eu dizia que não, que só queria cantar […]. Quando minha música chegou ao Top 1, eu não sabia o que fazer, porque é muito grandioso […]. Quando a gente pensa na nossa história de vida, de onde viemos, tudo o que passamos, até me emociono, porque era tudo tão difícil, tão distante”, disse a cantora, às lágrimas.

Durante o programa, não faltarão momentos musicais: Simone apresentará sucessos como “Erro Gostoso” e “Me Ama ou Me Larga”, além de dividir o palco com Daniel em um dueto emocionante de “Talismã”.

Simone e Daniel cantam uma versão da música Talismã.
Legenda: Durante o programa, não faltarão momentos musicais.
Foto: Beatriz Samy / TV Globo.

A fé também foi tema da entrevista. Para a cantora, ela é o alicerce de sua trajetória: “Eu acho que a fé move tudo. Quando você tem fé, você passa por tudo com mais força, qualquer situação da sua vida […]”.

Tributo a Marília Mendonça

Simone Mendes prestará ainda uma homenagem especial à amiga Marília Mendonça, interpretando a canção “Graveto” em tributo à Rainha da Sofrência. “Ela é uma paixão e uma dor muito grande, porque não a temos conosco. Ela somava muito ao nosso time feminino”, declarou.

Que horas começa o Viver Sertanejo?

O programa "Viver Sertanejo" será exibido a partir das 10h05, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay. 

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.

Redação
Há 1 hora
