'Viver Sertanejo' com Daniel traz entrevista com Simone Mendes neste domingo (28/09)
Cantora segue em participação especial na atração e se emociona ao relembrar trajetória de sucesso
Neste domingo (28), o programa “Viver Sertanejo”, comandado por Daniel, exibirá a segunda parte da entrevista especial com Simone Mendes.
Na conversa, a artista fala sobre a fase vitoriosa de sua carreira solo, sem deixar de relembrar o início ao lado de Frank Aguiar e o período de sucesso em dupla com a irmã Simaria. Ela também comentou os desafios de se reinventar após o fim da parceria.
“As pessoas perguntavam: ‘Simone, você deseja chegar ao primeiro lugar?’. Eu dizia que não, que só queria cantar […]. Quando minha música chegou ao Top 1, eu não sabia o que fazer, porque é muito grandioso […]. Quando a gente pensa na nossa história de vida, de onde viemos, tudo o que passamos, até me emociono, porque era tudo tão difícil, tão distante”, disse a cantora, às lágrimas.
Durante o programa, não faltarão momentos musicais: Simone apresentará sucessos como “Erro Gostoso” e “Me Ama ou Me Larga”, além de dividir o palco com Daniel em um dueto emocionante de “Talismã”.
A fé também foi tema da entrevista. Para a cantora, ela é o alicerce de sua trajetória: “Eu acho que a fé move tudo. Quando você tem fé, você passa por tudo com mais força, qualquer situação da sua vida […]”.
Tributo a Marília Mendonça
Simone Mendes prestará ainda uma homenagem especial à amiga Marília Mendonça, interpretando a canção “Graveto” em tributo à Rainha da Sofrência. “Ela é uma paixão e uma dor muito grande, porque não a temos conosco. Ela somava muito ao nosso time feminino”, declarou.
Que horas começa o Viver Sertanejo?
O programa "Viver Sertanejo" será exibido a partir das 10h05, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay.
Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.