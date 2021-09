Viúva de Domingos Montagner e amigos relembram cinco anos da morte do ator

A viúva do ator Domingos Montagner, Luciana Lima, comentou que a família está mais forte cinco anos após a morte do ex-marido. O artista morreu afogado no rio São Francisco, no Alto Sertão de Sergipe, aos 54 anos, enquanto curtia folga das gravações da novela "Velho Chico", em 2016.

"Nós crescemos muito como núcleo familiar, ficamos ainda mais próximos e hoje é muito lindo vê-los [filhos] seguindo a vida", disse a produtora cultural em entrevista ao site F5. O casal teve Leo, Antonio e Dante, com 13, nove e cinco anos na época, respectivamente.

Domingos Montagner

Luciana afirmou que, com o óbito, a família não conseguia pensar em como ficaria. Assim, passaram a viver um dia de cada vez, para que, segundo ela, pensar no futuro não ficasse "tão pesado". "Os amigos, os familiares, a escola e a rotina tiveram um papel fundamental para retomarmos a vida e começar a ressignificar tudo à nossa volta", complementou.

Ainda conforme a viúva — também artista circense, como Montagner —, os filhos seguem os passos dos pais no circo. "Eles nasceram inseridos nesse universo lúdico, divertido, mágico e estimulante do circo e do teatro, era muito natural que eles se encantassem e quisessem fazer parte de tudo aquilo", afirmou à publicação, pontuando que todos participaram do circo Zanni, onde o ator atuou a partir de 2004.

Lembranças de amigos

Além da ex-esposa de Montagner, diversos colegas de trabalho e famosos relembraram os cinco anos sem o ator. Confira a seguir algumas homenagens.

Lucy Alves

A atriz Lucy Alves, que interpretava a esposa do ator na novela, manifestou a saudade por meio do Instagram. "Para sempre nos nossos corações", escreveu.

Legenda: Atriz compartilhou foto com o ator em moldura florida

Giullia Buscacio

Já a atriz Giullia Buscacio, que interpretou a filha de Domingos na ficção, foi mais prolixa ao relembrar o ator, considerado por ela um "anjo da guarda".

Legenda: Giullia mostrou gratidão aos ensinamentos repassados pelo ator Foto: reprodução/Instagram

"Não acredito que as coisas na vida são por acaso, sei que esse nosso encontro foi algo sobrenatural que mudou minha história", publicou ela, agradecendo conselhos, olhares amorosos e a confiança depositada nela pelo ator.

Gabriel Leone

Também parte do elenco de "Velho Chico", o ator Gabriel Leone exprimiu uma lembrança ao compartilhar uma foto do ator nos Stories. "Te amo, paizão. Siga olhando por nós", escreveu.

Legenda: Ator compartilhou foto de Montagner em apresentação circense Foto: reprodução/Instagram

Marcelo Serrado

O ator Marcelo Serrado resgatou um registro em que posava ao lado de Montagner, Gabriel Leone e dos também atores Camila Pitanga e Marcos Palmeira. "Domingos Montagner sempre e sempre! Fera!", legendou.

Legenda: Ator compartilhou registro de Montagner e amigos da área da teledramaturgia Foto: reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann também foi outra a postar foto ao lado de Domingos. "Como você faz falta, meu amigo. Levo você nos meus dias, dentro do coração", disse, finalizando com um "inté".

Legenda: Atriz compartilhou clique com hashtag em alusão à morte do artista Foto: reprodução/Instagram

Carreira de Domingos Montagner

O ator estreou nas novelas em "Cordel Encantado" (2011), interpretando o Capitão Herculano Araújo. O trabalho lhe rendeu o prêmio de Ator Revelação no Melhores do Ano, da TV Globo.

Além da novela, ele atuou em folhetins como "Salve Jorge" (2012), no papel de Zyah; "Joia Rara" (2013), como Raimundo; e "Sete Vidas" (2015), vivendo João Miguel.

Em "Velho Chico", ele vivia o protagonista Santo dos Anjos, par romântico de Camila Pitanga. No cinema, ele atuou em filmes como "Gonzaga, de pai para filho" (2012) e "Um Namorado para Minha Mulher" (2016). No teatro, Domingos atuou em peças como "Reprise" e "A noite dos Palhaços Mudos".