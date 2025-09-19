Vencedor do Grammy, compositor Brett James morre aos 57 anos

O compositor e vencedor do Grammy, Brett James, faleceu aos 57 anos nessa quinta-feira (18), vítima de um acidente de avião de pequeno porte nos Estados Unidos, conforme o Nashville Songwriters Hall of Fame.

"Lamentamos a perda prematura do membro do Hall da Fama", escreveu a instituição ao anunciar a morte do artista, em publicação nas redes sociais.

Com a música "Jesus, Take the Wheel", interpretada por Carrie Underwood, Brett James venceu a categoria de Melhor Canção de Country na 49ª edição do Grammy, realizada em 2007. (Ouça abaixo)

O que aconteceu?

Uma aeronave, registrada sob o nome do profissional, teria caído em Franklin, no estado da Carolina do Norte. A queda foi registrada por volta das 15 horas, apontou a plataforma FlightAware e um comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA, da sigla em inglês) à CNN.

A agência de aviação norte-americana ainda detalhou que três pessoas estariam a bordo do avião no momento do acidente. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do voo.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investiga o caso.

Veja também Zoeira Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro Zoeira Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir

Quem é Brett James?

Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Kenny Chesney, Luke Bryan, Keith Urban, Meghan Trainor e Nick Jonas.

Ele tem mais de 500 músicas gravadas, para álbuns com vendas combinadas de mais de 110 milhões de cópias. Dessa coletânea, 25 canções se tornaram hits no topo das paradas musicais.

"As pessoas lotaram arenas — até estádios — e ouviram as músicas de Brett James. Apenas não era ele quem estava as cantando", destaca a biografia da conta dele na plataforma de streaming Spotify.