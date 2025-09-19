Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vencedor do Grammy, compositor Brett James morre aos 57 anos

Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Carrie Underwood e Nick Jonas

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Zoeira
Imagem, em escala de cinza, mostra o compositor Brett James, ganhador do Grammy, sentado em um banco enquanto se apoia sobre um violão no seu colo e sorrir.
Legenda: Ele tem mais de 500 músicas gravadas, sendo que 25 delas alcançaram o topo das paradas musicais
Foto: reprodução/brettjamessongs via Instagram

O compositor e vencedor do Grammy, Brett James, faleceu aos 57 anos nessa quinta-feira (18), vítima de um acidente de avião de pequeno porte nos Estados Unidos, conforme o Nashville Songwriters Hall of Fame.  

"Lamentamos a perda prematura do membro do Hall da Fama", escreveu a instituição ao anunciar a morte do artista, em publicação nas redes sociais. 

Com a música "Jesus, Take the Wheel", interpretada por Carrie Underwood, Brett James venceu a categoria de Melhor Canção de Country na 49ª edição do Grammy, realizada em 2007. (Ouça abaixo)

O que aconteceu?

Uma aeronave, registrada sob o nome do profissional, teria caído em Franklin, no estado da Carolina do Norte. A queda foi registrada por volta das 15 horas, apontou a plataforma FlightAware e um comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA, da sigla em inglês) à CNN.

A agência de aviação norte-americana ainda detalhou que três pessoas estariam a bordo do avião no momento do acidente. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do voo.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investiga o caso. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

teaser image
Zoeira

Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir

Quem é Brett James?

Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Kenny Chesney, Luke Bryan, Keith Urban, Meghan Trainor e Nick Jonas. 

Ele tem mais de 500 músicas gravadas, para álbuns com vendas combinadas de mais de 110 milhões de cópias. Dessa coletânea, 25 canções se tornaram hits no topo das paradas musicais. 

"As pessoas lotaram arenas — até estádios — e ouviram as músicas de Brett James. Apenas não era ele quem estava as cantando", destaca a biografia da conta dele na plataforma de streaming Spotify. 

Assuntos Relacionados
Imagem, em escala de cinza, mostra o compositor Brett James, ganhador do Grammy, sentado em um banco enquanto se apoia sobre um violão no seu colo e sorrir.
Zoeira

Vencedor do Grammy, compositor Brett James morre aos 57 anos

Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Carrie Underwood e Nick Jonas

Carol Melo
Há 25 minutos
Cena de uma batalha com personagem jovem usando armadura e apontando flecha em um cenário de destruição e guerra.
Zoeira

TV Globo exibe 'Robin Hood - A Origem' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19) traz ação e aventura para o público de casa

A. Seraphim
Há 1 hora
Alvaro e Lucas Leto trocando um beijo romântico em um ambiente de restaurante ao ar livre, com mesas de madeira e cadeiras, em um clima íntimo.
Zoeira

Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

Os dois são participantes do quadro Dança dos Famosos 2025

Geovana Almeida*
19 de Setembro de 2025
Wanessa, de vestido amarelo, e Allan, de blusa verde e calça preta, indo embora no mesmo veículo. Vegetação tropical ao fundo, perto de um carro preto e uma estrutura de bar.
Zoeira

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos saindo juntos de quiosque no RJ

Artistas deixaram a Barra da Tijuca no mesmo veículo, na madrugada desta sexta-feira (19)

Redação
19 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Olavo critica César.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025