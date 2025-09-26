Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (26/9)

"O mundo está ao contrário e ninguém reparou..."



Hoje o céu se desenha como um espelho d’água: reflete o que você vê… e também o que você evita olhar. Tem muita coisa para soltar — e muita coisa querendo se revelar.

Saturno retrógrado em Peixes forma um trígono com Júpiter em Câncer, e esse encontro poderoso é um divisor de águas no seu processo de amadurecimento emocional e espiritual. Saturno delimita, dá forma, impõe limites. Júpiter amplia, abre caminhos, traz significado e oportunidades. Mas, e se a expansão que você espera estiver bloqueada por uma ilusão que você ainda insiste em carregar? E se o próximo passo só for possível quando você encarar o que tem evitado dentro de si?

Saturno em Peixes está te chamando para dissolver padrões, desmanchar enganos, parar de repetir histórias que não são suas. O autoengano cansa. A fuga adia. A negação pesa.

E agora, chegou o momento de soltar a borda e nadar até o meio.É no meio que a mágica acontece. Chega de segurar a onda, se reinvente.





Às 18h, a Lua entra em Sagitário e muda o clima. O que antes era denso, agora ganha leveza. Você sai das entranhas. E o que era dúvida se transforma em busca. O que era dor, pode virar riso. Sexta-feira à noite pode trazer aquele sopro de esperança. Um desejo de sair, rir, dançar, viajar — mesmo que seja dentro de você.

Reflita com o céu de hoje:

Qual história antiga você está pronto(a) para colocar um FIM?

Signo de Virgem hoje

Você pode perceber bloqueios criativos ou aquela sensação de “não ser suficiente” em seus talentos mais íntimos. Saturno pede autocrítica sábia — Júpiter em Câncer te auxilia a expandir confiança emocional e reconhecer seu valor afetivo.

Conselho: Permita-se gestar algo novo dentro de ti — mesmo que intimamente, sem plateia. Confie no processo. Conselho: A mudança que você necessita começa nas raízes íntimas — honre seu passado, mas liberte-se do peso dele.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.