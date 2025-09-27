Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (27/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
O céu de sábado traz a Lua em Sagitário, abrindo espaço para entusiasmo, movimento e expansão. Pela manhã, ela faz um sextil com o Sol em Libra, estimulando encontros, trocas harmoniosas e um desejo de leveza e socialização. Já no meio da tarde, por volta das 15h, a Lua forma uma quadratura com Virgem, o que pode gerar certa tensão entre o desejo de liberdade e a necessidade de organização. É um convite para equilibrar espontaneidade com responsabilidade, evitando excessos e dispersões.

Signo de Touro hoje

Seu desejo de segurança pode ser testado pela necessidade de se abrir ao novo. Confie nos pequenos ajustes que te levam além. Tente ouvir seu coração. Só vai. Tenho certeza que nesse passo você vai se redescobrir.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

