Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (29/9)

Entramos na fase da Lua Crescente em Capricórnio, dentro da lunação virginiana. Agora, os projetos e intenções plantados na Lua Nova precisam de disciplina, esforço e paciência para crescer. A energia capricorniana pede responsabilidade, foco e constância: tudo o que você fizer com dedicação nesta semana terá bases mais sólidas para o futuro.

Signo de Libra hoje

Questões familiares ou ligadas ao lar ganham importância. O momento pede responsabilidade com suas raízes e escolhas afetivas. Criar uma base firme agora permitirá que seus próximos passos sejam mais leves.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.