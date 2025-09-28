Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (28/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de escorpião
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de escorpião

Neste domingo, a Lua em Sagitário traz entusiasmo, mas convida também à consciência. Pela manhã, ela faz um aspecto harmonioso com Mercúrio, favorecendo conversas inspiradoras, clareza de pensamento e uma visão mais ampla sobre questões importantes. No entanto, ao longo do dia, a Lua se encontra em quadratura com os nodos lunares, apontando para dilemas de destino: aquilo que não pode mais ser mudado precisa ser aceito, e o que pode ser transformado pede coragem e sabedoria. É um momento de lucidez para entender o que já não faz parte do seu caminho e seguir em frente mais leve.

Signo de Escorpião hoje

Questões financeiras ou emocionais ganham destaque. Você pode perceber perdas que já não têm como ser revertidas, mas também enxergar ganhos mais consistentes. A cura está em valorizar o que permanece e seguir sem medo.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

