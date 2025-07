Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (5/7)

A Lua em Escorpião ativa emoções profundas, mas começa o dia em quadratura com Mercúrio em Leão. Pode surgir um conflito entre o que você sente e o que seu orgulho quer mostrar. Será que há uma parte sua que ainda reage como uma criança ferida, que não quer ceder, escutar ou amadurecer?



A boa notícia é que a Lua também forma um sextil com Marte e um trígono com o Sol em Câncer, trazendo força e lucidez emocional para lidar com feridas antigas, raivas guardadas e atitudes que, no fundo, só te afastam do que você quer.



Evite criar atritos por impulso. Respire antes de reagir. Esse céu pode ajudar a curar mágoas, se você estiver disposto a descer um degrau do orgulho e subir um degrau na consciência emocional.

Signo de Capricórnio hoje

Você pode querer se proteger se sentindo no controle. Mas hoje, controle demais pode gerar afastamento. Seja mais afeto, menos rigidez.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.