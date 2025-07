Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (7/7)

Estamos começando uma semana marcada por uma coreografia rara e poderosa no céu: Urano, Netuno e Plutão formam um grande trígono em signos de ar e fogo — um pacto entre as forças que regem as transformações lentas, mas irreversíveis da humanidade. Esse aspecto não é sobre o agora. É sobre o que está se inaugurando silenciosamente no pano de fundo da sua vida - e no coletivo. E que, daqui a alguns anos, será impossível de ignorar.



Na madrugada desta segunda-feira, às 4h47, Urano entra em Gêmeos pela primeira vez em 84 anos. Uma nova era de pensamento, linguagem e conexão começa a se desenhar. As rupturas podem vir em forma de insights. Os sistemas que não se adaptam, quebram. Os que arriscam criar, lideram. Quem trabalha com educação, redes, ideias, escrita, mídias ou tecnologia pode começar a sentir um chamado diferente: é hora de pensar diferente e agir com coragem.



No entanto, o dia não começa tão leve assim. A Lua em Sagitário se opõe a Vênus em Gêmeos, indicando um desconforto entre o que você sente e o que precisa expressar. Há uma urgência por liberdade e verdade, mas ela precisa ser dita com objetividade. Hoje, menos é mais. Evite discursos longos ou floreados. Fale o necessário, aja com clareza, e coloque suas ideias para rodar.



Não espere ter tudo planejado. Esse céu quer movimento.

É hora de dar o primeiro passo — mesmo sem garantias.

Há algo novo querendo nascer em você - e no mundo.

Signo de Câncer hoje

Nem tudo precisa ser compreendido agora. O movimento no céu te convida a encerrar ciclos mentais que te sobrecarregam. Pode ser um dia de silêncio e compreensão profunda. O novo está se formando nos bastidores.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.