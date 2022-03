'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta terça-feira (22)

A novela "Um Lugar ao Sol" vai ao ar às 21h30, após o Jornal Nacional, na TV Globo. No capítulo de hoje, Christian/Renato conta a Elenice que não é Renato.

Resumo de "Um Lugar ao Sol", terça (22)

Lara e Ravi concordam em contar juntos para Thaiane sobre o namoro deles. Rebeca decide se deixar fotografar no casamento de Ilana, com o rosto limpo, mostrando as marcas de seus cinquenta anos, e consegue um novo contrato.



Christian/Renato visita Ludmila no abrigo. Paco recua ao entrar no restaurante e descobrir que a mulher com quem ele se corresponde pelo aplicativo é Nicole. Christian/Renato fica sabendo que Ravi está trabalhando com Lara.



Christian/Renato decide internar Elenice depois que ela invade a casa de Santiago. Christian/Renato discute com Ravi pelo telefone. Christian/Renato conta a Elenice que não é Renato, e que seu nome é Christian dos Santos.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

