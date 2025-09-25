TV Globo exibe 'A 100 Passos de um Sonho' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "A 100 Passos de um Sonho", uma das superproduções de comédia mais conceituadas dos últimos ano.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'A 100 Passos de um Sonho' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Madame Mallory é conhecida por sua habilidade na cozinha. Dona de um restaurante famoso no sul da França, se vê ameaçada quando um concorrente indiano abre as portas do outro lado da rua. Na gerência, uma família que fugiu da violência política de seu país. Eles vivem uma verdadeira guerra até que Madame Mallory conhece melhor o filho de seu adversário. Admirada pelo talento culinário do garoto, ela começa a ensiná-lo sobre a gastronomia francesa, sem que ele abandone a tradição indiana.

Conheça o elenco principal de 'A 100 Passos de um Sonho'

A trama de "A 100 Passos de um Sonho" ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, Amit Shah;

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "A 100 Passos de um Sonho" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

Devido ao tema central do filme ser a culinária, a produção teve consultores de culinária no set para garantir a precisão e autenticidade dos pratos indianos e franceses apresentados.

O título refere-se à curta distância física — cerca de 30 metros (cem pés) — que separa o restaurante indiano recém-aberto da conceituada casa francesa, criando a metáfora perfeita para o choque e a união entre as duas culturas.

Assista ao trailer de 'A 100 Passos de um Sonho'

Assista ao trailer de "A 100 Passos de um Sonho" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: