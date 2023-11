The Voice Brasil: última temporada estreia nesta terça (28); veja horário e como assistir

O reality 'The Voice Brasil' chega a 12ª e última temporada na TV Globo a partir desta terça-feira (28), com a conta de mais de 700 vozes já mostradas ao longo de todas as temporadas do programa. Agora, Carlinhos Brown, Michel Teló, Iza e Lulu Santos voltam ao paco do show, com a apresentação de Fátima Bernardes.

Segundo ela, a nova temporada será tão completa como as anteriores, com o adicional de rostos já conhecidos voltando para as telinhas. "Eu me lembro como foi a primeira e segunda temporada, assisti, me emocionei e recebi todos os vencedores no Encontro. O meu sentimento também, embora eu tenha chegado no ano passado, é de missão cumprida", disse ela ao portal gshow.

Veja também

O cantor Daniel e a cantora Claudia Leitte, por exemplo, são alguns dos nomes que já marcaram o reality e voltam para um momento especial. "A gente vai poder matar a saudade de muita gente, até nas Audições a gente está vendo talentos voltando e o público reconhece e fica muito feliz em rever", garantiu Fátima Bernardes.

Ao longo de 11 anos no ar, o The Voice contou com várias versões, incluindo as que trouxeram cantores mirins e até seniôres. Entre os jurados, já tiveram Cláudia Leitte, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Daniel, Michel Teló, Ivete Sangalo, Iza e Gaby Amarantos. Na apresentação, apenas três nomes: Tiago Leifert, André Marques e Fátima Bernardes.

Agora, em 2023, o 'The Voice Brasil' será exibido, como de costume, às terças e quintas, após a novela 'Terra e Paixão'. A final será transmitida ao vivo no dia 28 de dezembro.