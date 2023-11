Ex-marido de Ana Hickmann processa apresentadora por alienação parental

Um processo de alienação parental contra Ana Hickmann foi protocolado por ex-companheiro dela, Alexandre Correa, acusado de agredir a apresentadora no dia 11 de novembro na casa da família, em Itu, no interior de São Paulo.

A defesa do empresário falou ao jornal Folha de S. Paulo e afirmou que Ana estaria dificultando a convivência entre pai e filho. "Ele está proibido genericamente de falar com parentes, amigos e funcionários e de frequentar o seu próprio trabalho, a sua própria casa e de ver o filho", disse um dos advogados de Alexandre, Enio Martins Murad.

O empresário, além de ser acusado de violência doméstica, deve manter distância de Ana Hickmann. A modelo pediu uma medida protetiva após o caso de agressão.

Veja também

Contato por videochamada

Com um sorriso no rosto, Alexandre Correa apareceu nas redes sociais falando sobre a felicidade de ter conversado com o filho por videochamada, nesses dois últimos dias.

"Protocolamos o pedido para organizar, junto aos advogados da Ana e a própria Ana, pra ver o Alezinho. A expectativa é grande de o juiz dar esse despacho logo. Estou há 17 dias sem vê-lo", começou ele.

"Matamos a saudade. Minha prioridade não é voltar para a empresa, é ver meu filho, abraçar, jogar basquete, beijá-lo, amassá-lo e fazer tudo o que der. Fica meu recado para que as coisas não fiquem distorcidas. Um beijo grande", finalizou.