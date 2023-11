Ana Hickmann publica foto e exalta cachorros da família: ‘importantes para mim’

No último domingo (26), Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre o episódio de violência doméstica que sofreu de seu ex-marido, Alexandre Correa. No relato, a apresentadora explicou que só conseguiu ligar para polícia após o cachorro Joaquim avançar no empresário e ela conseguir escapar dele.

Nesta terça (28), Ana publicou uma imagem ao lado de dois de seus 15 animais de estimação, e exaltou a importância deles em sua vida.

“Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso. Como eles são importantes pra mim!!!! O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas”, escreveu em post publicado no Instagram.

Nos comentários, Joaquim foi bastante elogiado pelos seguidores de Ana. “No dia do resgate do Joaquim, na verdade ele estava começando a resgatar você. Ele chegou com essa missão”, escreveu uma pessoa. “Joaquim, seu herói”, publicou outro.