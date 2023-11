Susana Vieira relembra diagnóstico de leucemia: ‘certeza que não ia morrer’

A atriz Susana Vieira foi uma das convidadas do especial “Angélica: 50 & tanto”, novo programa de Angélica já disponível no Globoplay. Na conversa, a artista relembrou o diagnóstico de leucemia.

“Tive um momento muito vulnerável, quando fui ao médico e ele disse que eu estava com leucemia. Primeira pergunta que eu fiz: 'Vou morrer?' e ele disse: 'Todo mundo morre'. 'Eu vou ficar careca?' e ele respondeu: 'possivelmente'. Eu e minha família tínhamos uma viagem para João Pessoa. Entrei no hospital passando muito mal, com falta de ar e eu dizia para o médico: 'Quero ir para a Paraíba. Você não pode me dizer que eu ficarei internada'. Pedi minha bolsa de maquiagem. 'Eu estou feia. Tem muito médico gato aqui'”, contou.

“Eu não acreditava em vida após a morte, então eu falei: 'Não vou deixar acabar, não vou ao encontro do Senhor, do céu, quero aqui, agora'. Isso me salvou. Eu não mudei nada. Porque eu tinha certeza que não ia morrer”, acrescentou.

Aos 81 anos, Susana disse que ainda sonha em encontrar um companheiro. “Quando a gente está vaidosa, a gente não morre. A gente está vivo porque está se sentindo mulher e vaidosa. Acho que ainda encontro sexo, ainda vou ser beijada na boca. Você acha que vou entregar? Achar que uma pessoa de 80 anos não casa, não beija?”, questionou.