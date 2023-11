Um dos gêmeos de Bárbara Evans fica na UTI após nascimento: 'está em observação'

Bárbara Evans disse pelos stories do Instagram que Álvaro, um dos gêmeos que ela deu à luz nesta segunda-feira (27), está na UTI para observação, após nascer com um desconforto na respiração.

"Álvaro nasceu com desconforto, ele é o mais pesado e maior. É um pequeno desconforto na respiração, está em observação. Só por precaução, vai ficar lá à noite. [Os médicos] Tiraram o acesso da respiração e ele está respondendo bem, está fazendo fisioterapia."

Já o irmão, Antônio, permaneceu com Bárbara no quarto e, segundo a modelo, não dormiu porque quis ficar grudado no peito da mãe o tempo todo.

Filhos de Bárbara Evans

Os gêmeos são fruto do relacionamento de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro. O casal já é pai de Ayla, de 1 anos e 7 meses.