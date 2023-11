O que acontece com Heloísa no fim de 'Mulheres Apaixonadas'? Relembre destino da personagem

A personagem Heloísa (Giulia Gam), da novela 'Mulheres Apaixonadas', vai agir de forma descontrolada em diversos episódios nos próximos capítulos da trama, exibida em reprise no 'Vale a Pena Ver de Novo', da TV Globo. A mulher vai sofrer acidente de carro, esfaquear Sérgio (Marcello Antony) e ainda vai tentar atropelar Vidinha (Julia Almeida).

Diante das ações, ela será enviada pela irmã de Helena (Christiane Torloni) a uma clínica psiquiátrica, mas não vai aceitar bem o tratamento. Por lá, Heloísa será sedada e amarrada, em um tratamento tão intenso que causará a pena de Sérgio, ex-marido dela.

Apesar disso, após o tempo reclusa, Heloísa deve se tornar mais consciente. Em meio ao tratamento, ela passará a aceitar a nova relação de Sérgio, entendendo que a separação entre os dois foi o melhor caminho para ambos.

Liberação de clínica

Com a aceitação, Heloísa será liberada da clínica, retornando ao convívio social, aparecendo no evento de formatura dos alunos de Helena. Por lá, ela conversará com Sérgio, afirmando que não vai mais insistir na relação com o ex-marido, além de não exigir o amor dele para chamar atenção.

"Eu não compreendi nada ainda, mas eu já aceitei que é melhor que a gente fique mesmo separado. Eu vou fazer meu tratamento, eu vou ao Mada e eu vou continuar com a minha terapia… E aí, quem sabe, um dia, talvez, eu vou conseguir me livrar do amor que sinto por você", dirá ela, sussurando ao ex-marido para que ele volte para perto da atual namorada dele.

Heloísa vai curtir a festa, enquanto Sérgio vai retornar para o lado de Vidinha. Os episódios finais da novela, exibida originalmente em 2003, serão mostrados no 'Vale a Pena Ver de Novo'.