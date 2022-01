Thais Fersoza volta para TV Globo no 'The Voice +'

A atriz Thais Fersoza está de volta na TV Globo. Ela se junta a André Marques no comando da disputa, e ficará encarregada de cobrir tudo o que acontece nos bastidores do programa.

"Desde 2015 longe das telinhas, e agora estarei de volta em 30 de janeiro no 'The Voice Brasil' para apresentar o 'Voice +' com meu amigo André Marques! Tava ansiosa pra compartilhar essa novidade! Quero todos junto comigo, hein? Pra vocês que pediram tanto minha volta pra TV… voltei!", escreveu Thais no Instagram.

Veja:

A atriz já trabalhou com André Marques no passado. Os dois são amigos há mais de 20 anos e estiveram juntos em "Malhação", onde interpretaram os inesquecíveis Mocotó e Carla. Os personagens, inclusive, viveram um affair na história.

A nova apresentadora do The Voice Brasil é casada com o cantor e jurado do programa Michel Teló. Os dois são pais dos pequenos Melinda e Teodoro, de 5 e 4 anos.