Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (23)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (23), exibe o filme "Coincidências Do Amor" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2010, é do gênero comédia romântica, tem direção de Josh Gordon e Will Speck, além de contar com a participação de Jennifer Aniston.

Sinopse de Coincidências do Amor

Após decidir fazer uma inseminação artificial, Kassie Larson, interpretada por Jennifer Aniston, realiza uma festa em sua casa. Sendo uma mulher madura e bem-sucedida, relata não sentir problema pela escolha buscando o sonho de ser mãe.

No entanto, após seu melhor amigo Wally Mars, interpretado por Jason Bateman, derrubar a amostra do doador, ele precisa substituir com a sua. Anos depois, Kassie e seu filho Sebastian encontram Wally, sem imaginar que formam uma verdadeira família.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de Coincidências do Amor

Título Original: The Switch (2010)

The Switch (2010) Elenco: Jennifer Aniston e Jason Bateman

Jennifer Aniston e Jason Bateman Direção: Josh Gordon e Will Speck

Josh Gordon e Will Speck Nacionalidade: Estadunidense

Estadunidense Gênero: Comédia romântica

