Rihanna coloca mansão de quase R$ 41 milhões à venda em Hollywood

A cantora Rihanna colocou a mansão onde morava à venda por US$ 7,8 milhões, segundo o site norte-americano Dirt. O valor, que chega a quase R$ 41 milhões, é cobrando pelo imóvel localizado no bairro Hollywood Hills, em Los Angeles.

Ainda conforme informações do site, Rihanna adquiriu a propriedade em 2017, por cerca de US$ 6,8 milhões, equivalente a quase R$ 36 milhões. O preço teria subido por conta das reformas feitas pela artista no local, que possui um estilo neo-mediterrâneo.

O motivo para vender a casa teria sido o perigo apresentado pela localização do imóvel, que chegou a passar por diversas invasões desde 2017.

Nesse mesmo ano, por exemplo, um homem invadiu a casa e passou a noite inteira no local, mas foi eletrocutado ao tentar sair e acabou preso pela polícia durante a manhã. Após uma segunda tentativa, Rihanna voltou à mansão que mantinha em Century City, na Califórnia.

Propriedade

A mansão de Rihanna possui design mais clean e industrial, portas e janelas com estruturas de aço, pé direito duplo, além de pisos de pedra e madeira. Veja galeria:

Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução Legenda: Casa da Rihanna está sendo vendida por US$ 7,8 milhões Foto: reprodução

Ao todo, o espaço possui seis quartos, oito banheiros e dois lavabos que ficam entre a casa principal e a casa de hóspedes. Considerada um mini-complexo, as duas estruturas da mansão somam cerca de 659 metros quadrados.

Na área externa, uma grande piscina e uma garagem complementam a casa, enquanto uma suíte de hóspedes, com academia e banheiro privativo ficam na casa ao lado.