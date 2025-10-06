Repórter se assusta com 'monstro' e passa mal ao vivo

O repórter Matheus Croce, da TV Tribuna, afiliada da Globo, passou por um susto inusitado durante uma entrada ao vivo e acabou tendo uma queda de pressão. O episódio aconteceu na Mansão do Medo, atração de um shopping em São Vicente, no litoral de São Paulo, enquanto ele fazia uma reportagem sobre o Halloween.

Durante a transmissão, Matheus foi surpreendido por um homem caracterizado de Pennywise, o palhaço dançarino do filme “It: A Coisa”. O jornalista se assustou e gritou “filho da mãe”, arrancando risadas dos colegas e do público.

Segundo o repórter, o susto havia sido combinado previamente para tornar a matéria mais divertida, mas a reação acabou sendo real. “Esquematizamos como seria o susto, porque era grande a chance de eu soltar um palavrão ao vivo”, contou.

Matheus admitiu que, mesmo sabendo o que ia acontecer, não conseguiu se controlar. “Por mais que tenha sido combinado, na hora em que ele gritou, eu acabei me assustando. Não esperava que ele fosse fazer isso daquele jeito”.

O jornalista também revelou que, após o susto, sentiu-se mal e teve uma leve queda de pressão. “Eu já estava tenso com a possibilidade de levar um susto ao vivo e, naquele momento, minha pressão acabou caindo. Tanto que, no meio da transmissão, até esqueci de falar sobre uma promoção”, brincou.

Nas redes sociais, o momento viralizou e rendeu elogios ao bom humor do repórter.