Quem saiu da 'A Grande Conquista'? Janielle Nogueira é eliminada da mansão com 17% dos votos

Irmã do Ex-BBB Gil do Vigor, a estudante Janielle Nogueira foi eliminada do reality A Grande Conquista nessa noite de quinta-feira (29). Ela recebeu o menor percentual de votos, 17%, e acabou saindo da atração, enquanto Daniel Toko e Gabriel Roza se salvaram da berlinda. O resultado confirma o que foi indicado pela enquete do Diário do Nordeste.

A universitária acabou na disputa pela preferência do público após ser indicada por Alexandre Suita, que venceu a Prova da Virada desta semana e a escolheu para ocupar seu lugar na Zona de Risco. Além dela, Fernanda Medrado também deixou o programa nesta semana.

VEJA SAÍDA

Ex-integrante da Vila, a pernambucana se aproximou de Medrado, de Natália, de Gabriel e de Sandra. O grupo protagonizou muitas discussões entre si desde que ingressaram na Mansão. Um romance entre ela e o influenciador chegou a ser cogitado, mas eles se desentenderam devido brincadeiras dele.

Em relação às tretas com outros participantes, Janielle brigou com Erick Ricarte durante o programa ao vivo, após ser chamada de "Maria Camburão". Além do jornalista, a estudante ainda teve atritos com Ana Paula, quem acusou de estar "se achando a dona" do reality, e Daniel Toxo, por quem foi apontada como mentirosa.

A universitária também descobriu novos talentos no reality, após a cantora e amiga Medrado a ensinada a rimar. Em diversas ocasiões ela divertiu os colegas com a habilidade e bom humor.