Quem saiu de 'A Grande Conquista'? Fernanda Medrado é eliminada da mansão com 16,75% dos votos

A cantora Fernanda Medrado foi eliminada do reality show A Grande Conquista nessa noite de quarta-feira (28). Com 16,75% dos votos, levando a pior na disputa pelo público na Zona de Risco quádrupla. A saída dela confirmou o resultado da enquete do Diário do Nordeste.

Sem a artista na disputa, os demais participantes que estavam na berlinda, Alexandre Suita, Daniel Toko e Gabriel Roza, disputaram a Prova da Virada. O irmão de Andressa Suita completou o circuito da dinâmica mais rápido, se livrou do pódio de eliminação e indicou Janielle Nogueira para o seu lugar. O resultado da segunda Zona de Risco desta semana é divulgado nesta quinta-feira (29).

VEJA SAÍDA

TRAJETÓRIA NO PROGRAMA

Medrado parou na Zona de Risco após ser indicada por Thiago Servo, que recebeu o poder, das mãos do público, após ganhar o maior número de indicações para o papel de "domador".

Ex-moradora da Vila, a cantora mostrou durante o programa que não gosta de fugir de confrontos, chegando a participar de discussões com Erick Ricarte e Carol Lekker.

Já na Mansão, a jovem assumiu o papel de conselheira, chegando a ajudar em reconciliações e oferecer o ombro a aliados tristes.

No entanto, a personalidade assertiva persistiu nessa fase do jogo. Ao todo, ela brigou com Faby Monarca, Victoria Macan, Ana Paula Almeida, Murilo Dias e Daniel Toko, além de Gabriel Roza, com quem manteve primeiro uma amizade e depois uma rivalidade.