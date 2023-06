Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Fernanda Medrado deve ser eliminada do reality A Grande Conquista, nesta quarta-feira (28), conforme aponta a enquete do Diário do Nordeste. A berlinda foi formada nesta terça-feira (27). O eliminado será o participante com menos voto e não participará da Prova da Virada.

Legenda: Fernanda Medrado deve ser a próxima eliminada de A Grande Conquista Foto: Reprodução

Medrado conta com 21% dos votos, na parcial. Em segundo lugar para eliminação está Alexandre Suita, seguido por Gabriel Roza e Daniel Toko, com 25,6% e 30,7%, respectivamente.

Os demais, preferidos do público, ficam para disputar a dinâmica no Campo de Provas. O vencedor se livra da berlinda e ainda indica outro participante para sua vaga. O segundo competidor a deixar o programa deve ser anunciado na quinta-feira (29).

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Os Donos da Mansão desta semana, Alexadre Suita e Victoria Macan, decidiram, após muita discussão, indicar Daniel Toko.

Na votação secreta, Suita acabou sendo o proprietário mais citado. Já no cara a cara, Gabriel Roza levou cinco votos e ocupou a terceira vaga na Zona.

Por receber o maior número de indicações para o papel de "domador" na dinâmica passada, Thiago Servo pôde indicar o quarto conquisteiro para a berlinda. Ele escolheu Fernanda Medrado.