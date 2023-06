Quem saiu de A Grande Conquista? Erick Ricarte é eliminado da mansão com 15,69% dos votos

Erick Ricarte foi eliminado na noite dessa quinta-feira (8) em A Grande Conquista. O participante recebeu o menor percentual de votos do público, 15,69%, na berlinda com Gyselle Soares e Thiago Servo. A enquete do Diário do Nordeste já tinha apontado o ex-Vileiro como o menos preferido.

O jornalista teve uma passagem polêmica pelo reality show por dizer o que pensa sem receio. Logo no início, quando dividiu a Vila com outros 70 moradores, ele acabou deixando a estadia mais confortável, a Casa Verde, após brigar com o Dono da Casa, Glauco Marciano. O desentendimento fez com que ele fosse enviado para a Casa Azul, onde conheceu Thiago Servo, de quem se tornou grande aliado.

Escolhido para ocupar uma das dez vagas restantes da Mansão, o participante tentou se enturmar com os demais conquisteiros, mas não deixou o temperamento polêmico de lado. Em uma discussão com Janielle Nogueira chegou a chamá-la de "Maria Camburão" além de armar um dos maiores barracos da temporada, considerado o maior da história de realities da emissora, conforme a Record TV.

Erick Ricarte foi parar na Zona de Risco desta semana após levar o maior número de votos, quando os competidores tiveram que escolher entre os Donos da Mansão — ele e Ricardo Villardo.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

A berlinda começou com a escolha dos Donos da Mansão, Erick e Ricardo Villardo, que indicaram Tiago Dionisio. A dupla apontou falta de afinidade e sequência de embates com pedidos de desculpas que não se cumpriam como motivos pela opção.

Depois, os demais competidores indicaram um dos proprietários. Por 10 a 6, Erick foi o mais votado e ocupou o segundo lugar na Zona de Perigo.

Já na votação aberta, Gyselle Soares foi a mais escolhida e fechou a formação da berlinda desta semana.

Tiago Dionísio deixou a Zona de Risco após vencer a Prova da Virada e indicar Thiago Servo para seu lugar.