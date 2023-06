Gkay é criticada após prometer 50% de convidados negros na ‘Farofa’; entenda

A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay, tem recebido críticas nas redes sociais após anunciar que sua tradicional 'Farofa' adotará "cotas raciais" para que o público da festa seja 50% negro até 2026. "Tentou ser antirracista sendo racista. Chamou a gente de burro de forma polida", reclamou um seguidor.

"Gkay meteu cota racial na lista de convidados de uma festa de aniversário. Ainda que a intenção seja boa, é preciso dizer: é impossível ter amizade com pessoas pretas, transexuais, a ponto de precisar tornar isso uma obrigação?", questionou outro.

"Como tá em alta esse assunto ontem e hoje, queria saber de vocês o que é pior: avisar que vai chamar negros pra uma festa; 4 anos pra conseguir achar 50% de negros pra festa; contratar alguém pra arrumar negros pra festa", escreveu mais um.

Gkay apagou post

Por causa da repercussão do caso, a influenciadora apagou a postagem. No texto, ela anunciava uma transmissão ao vivo no Instagram, às 20 horas desta quinta-feira (8), para tratar do assunto.

A live teria a participação do ativista Antônio Isuperio, que, no cartaz de divulgação, aparecia como "curador de diversidade da Farofa".