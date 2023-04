Gkay pede perdão por declarações antigas: ‘não representam o que sou hoje’

Após passar um período afastada das redes sociais, e retornar no início de 2023, Gkay usou o Instagram, nesta sexta-feira (28), para se desculpar por tuítes antigos que viralizaram nas redes sociais após ela brigar publicamente com Fábio Porchat, em 2022.

A influenciadora digital explicou que as declarações, de 10 anos atrás, não a representam atualmente.

“Hoje, eu quero conversar com vocês. Aliás, conversar não, me desculpar, pedir perdão. Eu tuitei coisas no passado, há 10 anos, que não representam o que sou hoje. Mas, mesmo assim, eu magoei e feri. Eu não sou mais aquela pessoa, eu evoluí. Aquela pessoa era uma adolescente idiota que não tinha noção de nada. O processo de desconstrução é longo, mas estou sempre aberta a ele. Eu gostaria de pedir perdão de todo meu coração a todas as pessoas que magoei ou ofendi! Por favor, me perdoem”, escreveu ela nos Stories.

Cancelamento

Ano passado, após a briga com Porchat, tuítes em que Gkay ofendia pessoas gordas e fazia deboche usando campos de concentração viralizaram nas redes sociais, e aumentaram a carga de cancelamento da influenciadora digital, o que fez com que ela se afastasse da internet por um período.

“Gente que me trata como se eu fosse uma pessoa paciente. Cadê os campos de concentração de nazistas quando eu mais preciso deles?”, dizia um dos tuítes antigos de Gkay.