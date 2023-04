Sandy e Fábio Porchat vivem par romântico no filme ‘Evidências do Amor’

O humorista Fábio Porchat contou que começou a gravar nesta quinta-feira (6) o filme brasileiro “Evidências do Amor”, que tem a música “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, como trilha sonora. No longa, o artista fará par romântico com Sandy, que aparece na foto publicada por ele no Instagram.

“Essa semana comecei a fazer um filme, uma comédia romântica. Até aí acho que ainda não chamei muito a sua atenção. E se eu te dissesse que o filme tem como pano de fundo a música Evidências? Já tá mais atento, né? E se em cima disso eu usasse um super trunfo? Meu par romântico é a filha do hômi: Sandy!!!! Toma sociedade! Cinema brasileiro, tamo chegando! Esse filme vai ser demais! Só quero ouvir você dizer que sim”, escreveu o humorista na legenda da imagem.

O filme estreia em 2024 nos cinemas de todo o Brasil e estará disponível posteriormente na HBO Max.

Saudade de atuar

Sandy falou sobre voltar a atuar em comunicado enviado à imprensa. “Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”.

“Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio”, acrescentou a cantora.

O filme “Evidências do Amor” conta a história do casal Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem juntos a música Evidências em um karaokê. A direção e roteiro são do cineasta Pedro Antônio Paes.