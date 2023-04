Babá defende Virgínia Fonseca após fala de Evaristo Costa: 'Mãe incrível'

A babá das filhas da empresária e influenciadora Virgínia Fonseca se manifestou nas redes sociais acerca da polêmica da família com o jornalista Evaristo Costa. Carina Costa publicou um longo relato no Instagram, nesta quinta-feira (6).

“Fiquei mega chateada com este comentário desnecessário. Nesse vídeo, está claro que ela apenas queria fugir da vacina, como ela me viu ao lado, em pé, deve ter só pensado: ‘Mais fácil a Cacá me tirar daqui'”, escreveu Carina, sobre o comportamento de Maria Alice.

Ela seguiu com o texto: “Ele [Evaristo] não está aqui no dia a dia vendo a Mali (Maria Alice) gritar 'mamãe', pegar a mão da mãe e a levar no carro pra ela dar uma voltinha. Correr pro colo da mamãe quando sabe que vamos subir para dormir, nem sentar no colo da mamãe quando ela está tomando café da manhã, entre outras coisas.”.

“Virgínia não é menos mãe e nem deixa de ser mãe por ter uma rede de apoio. Quantas mamães gostariam de poder trabalhar perto dos filhos e ter condições de pagar alguém para ajudá-las. Pensem melhor antes de saírem falando das pessoas que nem conhecem. Mãe é quem educa, quem cria, dá amor, carinho, atenção, ensina o caminho que deve andar. Quem não é mãe é aquela que espanca, maltrata, deixa a criança jogada de qualquer jeito".

Carina elogiou a postura de Virgínia, ressaltando que ela é jovem e age "para construir e deixar um legado para suas filhas". Ela deixou um recado para a influenciadora: "Você é uma mãe incrível, uma mãe espetacular e você sabe disso (...). Não deixe as coisas que vêm debaixo te abalar".

Foto: Reprodução/Instagram

Relembre o caso

Nessa quarta-feira (5), o jornalista Evaristo Costa movimentou as redes sociais ao comentar um vídeo em que Maria Alice, filha da influenciadora com Zé Felipe, pede o colo da babá na hora de tomar vacina. “Já ouviram falar: mãe é quem cria?”, escreveu Evaristo.

Legenda: Evaristo Costa comentou o trecho do vídeo no Twitter Foto: Reprodução

Depois disso, Virgínia postou um storie chorando e falando como vem sendo difícil lidar com alguns comentários relacionados à maternidade: “Eu só vivo para a minha família e para o meu trabalho… Para ter que aguentar que 'mãe é quem cria' porque minhas filhas têm babás?”, começou ela.

Legenda: Virginia compartilhou Storie chorando com a fala do jornalista Foto: Reprodução/Instagram

Com a repercussão, o jornalista se desculpou com Virginia e Zé Felipe: "Queridos, Virginia, Zé Felipe e família, vi o quanto ficaram abalados com um comentário que fiz no Twitter. Já pedi desculpas de forma genérica, mas estou aqui pra direcionar minhas desculpas a vocês”.

"Dei um Google e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso. Toquei numa ferida que não deveria sem conhecimento. E quem sou eu ou quem somos nós para julgar as escolhas de cada um? Principalmente em relação a criação dos próprios filhos”, pontuou Evaristo, em publicação nos Stories.

Veja o vídeo que gerou o comentário