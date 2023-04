Tatá Werneck diz que Rafa Vitti publicou foto da família ‘para não encherem o saco’ deles

Na quarta-feira (5), circularam notícias que o casamento de Tatá Werneck e Rafa Vitti estava passando por uma crise. Em meio aos boatos, o ator postou no Instagram uma foto ao lado da esposa e da filha do casal, Clara Maria.

No Twitter, uma fã falou sobre o assunto, e foi respondida pela própria Tatá. “Não que Instagram diga alguma coisa, mas postaram essa matéria logo hoje que o Rafa postou foto da família se divertindo, nem a especulação fez sentido”, escreveu. Tatá se justificou e disse que o ator publicou a imagem devido ao boato. “Na verdade, ele postou pra não encherem nosso saco rs”.

Legenda: Resposta de Tatá no Twitter Foto: Reprodução

Um dos motivos de o casamento estar em crise seria porque Rafa estaria passando mais tempo em um flat que tem em um bairro do Rio de Janeiro. Tatá respondeu outro seguidor no Twitter e falou o motivo do marido ir para o flat:

“Só porque ele vai, quando o mar está bom, para o apartamento dele no Recreio que ele vai há mais de 8 anos e porque somos dois idosos que não postam fotos”.

Informação negada

Segundo o Extra, eles quase se separaram durante o Carnaval e o ator chegou a passar uma temporada no flat em frente à praia e depois viajou para surfar com amigos.

A assessoria de imprensa do casal negou a informação ao Gshow. “Rafa tem esse apartamento desde a 'Malhação' (2014). Ele vai lá para pegar onda quando o mar está bom. Os dois continuam casado”.

Tatá e Rafa estão juntos há seis anos. A apresentadora agora se prepara para um papel na novela Terra e Paixão, próximo folhetim das 21h.