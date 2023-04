Tatá Werneck esclarece boatos de crise em casamento com Rafa Vitti

A apresentadora Tatá Werneck, de 39 anos, criticou os boatos de crise no casamento com o ator Rafael Vitti, 27 anos. Em publicação no Twitter, nesta quarta-feira (5), compartilhou o link de matéria falando sobre abalo entre ela e marido, e reagiu: "Fonte: meu c*".

Legenda: Tatá ironizou os boatos de desentendimentos Foto: Reprodução

Os dois estão juntos desde 2017, se casaram em 2019 e são pais de Clara Maria, de 3 anos. Em entrevista à Quem, Rafa já tinha declarado que os dois mantém o bom humor dentro de casa. "Isso para mim, inclusive, é uma coisa que às vezes me surpreende. Estamos há seis anos juntos e eu ainda dou risada das coisas que ela fala", disse Rafa.

Rafael Vitti Ator "Tudo bem que a Tata é mega engraçada, mas convivo com ela diariamente, vivendo uma vida real. Mesmo assim me divirto muito com ela. Estamos longe de ser um casal perfeito. Mas, com certeza, esse bom humor na nossa relação é como se fosse uma espécie de manutenção".

Rumores negados

Tatá ainda negou os rumores por meio da assessoria de imprensa. Em matéria do Extra, os dois estariam tendo desentendimentos, que se tornou mais evidente durante o Carnaval.

O site ainda detalhou que Rafa ficou em um flat em frente à praia, no Rio de Janeiro, para os dois se acalmarem. a poeira abaixar.

“Rafa tem esse apartamento desde a Malhação. Ele vai lá para pegar onda quando o mar está bom. Os dois continuam casados”, detalhou a assessoria de Tatá ao Gshow.