Tata Werneck pede fim de ataques a Fiuk após climão em 'Lady Night'

Tata Werneck usou o Twitter na noite desta sexta-feira (3) para pedir a seus fãs que parem de atacar Fiuk. O cantor teria se irritado com a apresentadora e gerado um climão durante sua participação no programa "Lady Night", do Multishow.

Apesar de o programa só ter ido ao ar na quinta-feira (2), a polêmica já rolava nos bastidores desde agosto, quando a entrevista foi gravada.

"Amigos, não ataquem Fiuk não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal", escreveu Tatá.

Fiuk se manifesta

Mais cedo, em seu perfil do Instagram, o filho de Fábio Júnior deu a entender estar sofrendo ataques virtuais, em uma foto postada na academia com uma indireta.

"Bora malhar pra esfriar a cabeça e acalmar o coração... Muito triste ver esse ódio gratuito e a vontade de acreditar no que convém", disse.

Legenda: Fiuk deu a entender estar sofrendo ataques virtuais Foto: Reprodução Instagram

Internautas questionaram o comportamento do cantor durante sua participação no programa. Visivelmente desconfortável com as perguntas de Tatá Werneck, ele evitou falar sobre a vida pessoal e alfinetou a apresentadora do talk show: "você falou que ia ser engraçado".

Ao ser indagado sobre o recém-assumido relacionamento com Thaisa Carvalho, Fiuk recuou. Em seguida, a humorista quis saber mais sobre o clima de flerte entre ele e Juliette no início do BBB 21.

Foi neste momento em que Fiuk disse ter "mania de perseguição". Em tom de brincadeira, Tatá emendou: "Pesou o clima, hein? Do nada". O comentário da apresentadora foi retrucado por ele. "Ah, você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar".

Tatá tentou contornar a situação e voltou a perguntar sobre o atual namoro. "Calma aí... Esse negócio da Juliette, né, porque até depois você deu uma... Eu sei que você tá namorando agora, não tá?".

O filho de Fábio Júnior justificou por que não fala da vida pessoal. "Eu tenho uma dificuldade. Eu sei que eu sou público, minha vida é pública. Mas eu tenho muita dificuldade'', continuou Fiuk.

Bastidores da gravação

A torta de climão entre Tatá e Fiuk já havia sido antecipada por um dos participantes da plateia virtual que esteve na gravação do programa em agosto.

"Ficou um climão. A Tatá não podia falar nada que ele ficava: 'Ah, poxa, Tatá, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando disso', sobre ele ser uma chaminé com pernas", revelou o internauta.

No entanto, a humorista foi às redes sociais e minimizou a situação, alegando que Fiuk é um "homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Está tudo bem. Na pandemia, ninguém está no seu melhor estado emocional".